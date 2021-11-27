مستشار منظمة السياحة العالمية يزور «سياحة وفنادق» المنصورة (صور)

نظمت كلية السياحة والفنادق اليوم ندوة السياحة ووباء COVID -19 تحت رعاية الدكتور إشرف عبدالباسط، رئيس جامعة المنصورة والدكتور محمد عطية البيومي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وريادة الدكتور محمد أحمد عبداللطيف عميد الكلية وبإشراف الدكتور محمد عبدالفتاح زهري، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب وتنسيق الدكتورة رانيا بهاء رئيس قسم الدراسات السياحية.

استضافت الكلية خلال الندوة الدكتور سعيد البطوطى مستشار منظمة السياحة العالمية وخبير لجنة السياحة بمقر الأمم المتحدة فى جنيف ، وقد قام الدكتور محمد عطيه البيومى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب باستقباله وإهدائه درع كلية السياحة والفنادق.

خلال زيارته للكلية، أبدى إعجابه بمبانى الكلية التراثية وقام بزيارة مكتبة الكلية وتفقد ما فيها من محتويات ومراجع علمية عربية واجنبية قيمة وقد عرض التبرع بإرسال مجموعة من الكتب العلمية فى التخصصات السياحية والأثرية المتعددة بمختلف اللغات لإثراء مكتبة الكلية التابعة لقطاع الدراسات العليا، ثم التوجه لقسم رعاية الشباب بالكلية وشاهد على الطبيعة حجم الأنشطة الفنية والرياضية التى يقوم بممارستها الطلاب تحت إشراف رعاية الشباب وقطاع شئون الطل

اب وابدى إعجابه بكافة الأنشطة ومواهب الطلاب المتعددة وأثنى على سياسة الكلية فى تشجيع تلك المواهب الطلابية.

ثم قام بزيارة المطعم والمطبخ التعليمى التابع لقسم الدراسات الفندقية بالكلية وشاهد على الطبيعة التدريب العملى للطلاب والمنتجات التي يقدمونها التي لا تقل عن مستوى المطاعم والفنادق فئة الخمس نجوم واعجب بما وصلوا اليه من مهارات راقية في فن الطهي والضيافة، ثم قام بزيارة اعمال الرسومات الجدارية التي يقوم بها طلاب الكلية ببراعة واقتدار فى لوحات فنية تعبر عن الحضارة المصرية وقدم لهم التهنئة على هذه التابلوهات الفنية، وبعدها توجه لزيارة المتحف التعليمي التابع لقسم الإرشاد السياحى واستمع لمقدمة من كريم احمد المدرس بالقسم ومدير المتحف ثم استمع لشرح رائع من الطلاب على النماذج الثرية التعليمية التى تعبر عن مختلف العصور التاريخية فى الحضارة المصرية باللغة العربية والإنجليزية ونال شرح الطلاب استحسان وسعادة كبيرة من الدكتور سعيد البطوطى.

وبعد اختتام الجولة بأقسام الكلية توجه سيادته لمدرج الاحتفالات الكبرى لإلقاء ندوة علمية بعنوان :السياحة ووباء COVID-19 الموقف الحالي لحركة السياحة العالمية وكيف ندعم التعافي ونسرع من وتيرته.