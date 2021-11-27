«مُتحف الحضارة» يستقبل أسرة المصمم العالمي ايلي صعب

استقبل المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، اليوم السبت، عائلة المصمم العالمي اللبناني ايلي صعب، الذي وصل إلى القاهرة مع أسرته مساء أمس لإقامة أحد عروض الأزياء.

نسرين عثمانلي، مديرة مكاتب الهيئة العامة للتنشيط السياحي، كانت فى استقبال أسرة المصمم العالمي بالورود بمطار القاهرة الدولي.

وحرصت أسرة المصمم العالمي على زيارة المتحف القومي للحضارة المصرية، وكان في استقبالهم الدكتور كريم قنديل عضو العلاقات العامة، حيث قاموا بجولة داخل قاعة العرض المركزي وقاعة المومياوات الملكية، وأعربوا عن إعجابهم بالمقتنيات الأثرية المتميزة والتي تعبر عن الحضارة المصرية عبر العصور، كما انبهروا بطريقة عرض المومياوات الملكية في القاعة الخاصة بهم والتي تم نقلها في موكب مهيب في ابريل الماضي.