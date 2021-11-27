السبت 27 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

فريق طبي لتقديم الخدمة الطبية لأهالي أبو العراج بالشيخ زويد

الدكتور طارق كامل،
الدكتور طارق كامل، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء

توجه الدكتور طارق كامل، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء اليوم على رأس فريق طبى من عدة تخصصات إلى منطقة أبو العراج بالشيخ زويد لتقديم الخدمة الطبية للأهالي بإشراف مباشر من الدكتور محمد حسن، مدير الإدارة الصحية بالشيخ زويد، وذلك بتوجيهات الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

أشار بيان مديرية الصحة الليلة الى قيام الفريق الطبي بتوقيع الكشف الطبى على المرضى وصرف العلاج اللازم لهم .. كما تم تطعيم بعض المستهدفين باللقاح ضد فيروس كورونا، وعمل المبادرات الرئاسية لتوفير الخدمة الصحية لمختلف الفئات بواسطة الفريق الطبي في اطار مبادرة 100 مليون صحة.

وسبق قيام حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء بتفقد مدارس منطقة أبو العراج بالشيخ زويد تمهيدا لاعادة تشغيلها وعودة الدراسة بها، وذلك بناء على توجيهات الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء بعودة العمل والدراسة ببعض المدارس وإعادة تشغيلها بعد اعادة افتتاح تلك المناطق وعودة الحياة الطبيعية اليها بعد دحر الإرهاب منها.

يشار إلى أن الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء وجه مسئولى المديريات والقطاعات الخدمية بتشكيل فرق عمل لتقديم الخدمات اللازمة لأهالي منطقة أبو العراج وغيرها من المناطق التى عاد الأهالي إليها فور قيام القوات المسلحة بتطهيرها والقضاء على الإرهاب، والسماح للأهالي بالعودة مرة أخرى وممارسة حياتهم الطبيعية من جديد، بجانب عودة دولاب العمل اليها في مختلف القطاعات.

العريش منطقة أبو العراج الشيخ زويد الخدمة الطبية

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وائل لطفي

فى ذكر المثقف المحبط

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