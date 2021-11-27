شمال سيناء: وكيل وزارة التربية والتعليم يكرم المعلمات المتميزات

قام حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء، السبت، بتكريم معلمات رياض الأطفال المتميزات والمشاركات في رفع المناهج التعليمية لدورهن في النهوض والارتقاء بمدارس رياض الأطفال والمدارس الرسمية للغات على مستوى المحافظة.

أكد عاطف العلاقمي، مدير ادارة العلاقات العامة، أن وكيل الوزارة كرم كل من نورهان علي غانم، معلمة رياض الأطفال بمدرسة الشهيد محمد الزملوط الرسمية للغات وميادة حسن معلمة اللغة العربية بنفس المدرسة؛ لجحودهما المتميزة فى ومساهمتهما بأعمالهما في الرقي بالعملية التعليمية فى المدارس الرسمية للغات وتمثيل المدارس الرسمية للغات.

وقدم الشكر لمدير ادارة المدارس الرسمية للغات محمد عبد الله العلاقمى لجهده المبذول فى رفعة وتقدم المدارس الرسمية للغات.

وقام وكيل الوزارة ايضا بتكريم معلمات رياض الأطفال المشاركات فى رفع المناهج أون لاين على قناة سينا كيدز التعليمية بمحافظة شمال سيناء والمعلمات المتميزات المشاركات في النهوض والإرتقاء برياض الأطفال والمشاركات فى حفل تكريم أوائل الطلاب والمدارس الفائزة فى مسابقة: "أهلاً روضتى"، حيث حصلت مدارس مصطفى حقى بالمركز الأول وبئر العبد الرسمية للغات بالمركز الأول مكرر ومدرسة الكوثر بالمركز الثالث.

كما شكر وكيل الوزارة حنان عمر ونهال جبر من توجيه عام رياض الأطفال بالمديرية، والمشاركات فى منصة البث المباشر بجانب أحمد عدلى لجهودة المبذولة فى إنشاء قناة سينا كيدز التعليمية بمحافظة شمال سيناء، ومعلمات وطلاب رياض الأطفال من مدرسة الشهيد أحمد شحاتة المشاركين فى إحتفالية المحافظة بتكريم أوائل الطلاب.