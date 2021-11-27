محمد فريد: جولة جديدة بمحافظات الصعيد لجذب الشركات للقيد بالبورصة

قال الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إن مؤتمر البورصة للتنمية الذي عقد اليوم يعد باكورة الترويج للبورصة سواء على مستوى صناديق الاستثمار أو القيد.

وأضاف فريد على هامش مؤتمر البورصة للتنمية الذي بدأ اليوم السبت ويستمر حتى غد الأحد بمحافظة بور سعيد أن البورصة تسعى لجذب المزيد من الشركات للقيد بالبورصة والتداول عليها كأداة تمويل.

وأشار فريد إلى أن هناك مجهودات لزرع ثقافة أهمية دور سوق المال كوعاء ادخاري بغرض الربح أكثر من الأوعية الأخرى، موضحا أن ما تم إنجازه من لقاءات مع وزارة المالية يساهم في دفع صناديق الاستثمار الترويج لسوق المال.

وتابع أن الخطوة المقبلة في دورة الترويج لسوق المال ستكون بمحافظات الصعيد وذلك لتوسيع وترسيخ قاعدة المستثمرين أو الشركات المزمع طرحها من خلال عقد لقاءات مع رجال الأعمال و أصحاب الشركات بمحافظات الصعيد بغرض شرح مزايا للقيد بالبورصة و من ثم طرح الشركات المملوكة لرجال الأعمال.

وألمح فريد إلى أن هناك عدة لقاءات تم التجهيز لها بمحافظات الوجه القبلي مثل أسيوط وسوهاج والمنيا خلال الفترة القليلة المقبلة، لافتا الي أن تلك اللقاءات ستكون كل شهر أو شهر و نصف على أقصي تقدير قائلا ان نهج البورصة سيكون بصورة مستمرة من خلال عرض أدوات التثقيف المالي لمجتمع الأعمال بمحافظات الجمهورية المختلفة مؤكدا ان هناك مخطط لوضع تلك المنهجية في موازنة البورصة.

لفت فريد الي أن التوجه نحو قيد شركات كبري بالسوق الرئيسي بالفعل حيث تم التواصل مع ٥ شركات للقيد خلاف الشركات الصغيرة و المتوسطة و التي تمت مع جمعية رجال الأعمال من خلال اتفاقية تمت مع مسئولي الجمعية.

أشار فريد الي أن هناك استفسارات تمت ما بين البورصة و بعض الشركات المزمع طرحها او طرح حصص منها ضمن برنامج الطروحات الحكومية مؤكدا ان الامر برمته متروك لوزارة المالية لكونها الجهه المسئولة عن البرنامج.

واختتم رئيس البورصة المصرية أن الشركات المنشأة بالخارج يمكن قيدها في البورصة المصرية شريطة وجود إيرادات لا تقل عن ٥٠٪ بالسوق المصري و ان تكون مقيدة في الايوسكو .