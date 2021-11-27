السبت 27 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مريض نفسي.. القبض على المتهم بإصابة 4 أشخاص في مشاجرة بالجيزة

حبس
حبس

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة القبض على عاطل لاتهامه بإصابة 4 أشخاص خلال مشاجرة بينهم بسبب خلافات الجيرة في الوراق.

وكانت تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد بنشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص بمنطقة الوراق، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن شابًا أصاب 4 أشخاص من جيرانه خلال مشاجرة بسبب خلافات الجيرة، حيث اعتدى عليهم بسلاح أبيض. 

تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وتبين أنه يعاني من مرض نفسي، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

مصير المتهم بجنحة ضرب حال ثبوت مرضه النفسي

نص قانون العقوبات فى المادة 62 منه على أن لا يسأل جنائيًا الشخص الذى يعانى وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسى أو عقلى أفقده الإدراك أو الاختيار، أو الذى يعانى من غيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة أيًا كان نوعها إذا أخذها قهرًا عنه أو على غير علم منه بها.

ويظل مسئولًا جنائيًا الشخص الذى يعانى وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسى أو عقلى أدى إلى إنقاص إدراكه أو اختياره، وتأخذ المحكمة فى اعتبارها هذا الظرف عند تحديد مدة العقوبة.

عقوبة جنحة الضرب

يعاقب بالأشغال الشاقة، أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، كل من جرح أو ضرب أحدًا عمدًا أو أعطاه مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلًا ولكنه أفضى إلى الموت.

أما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة الأشغال الشاقة أو السجن، وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي، فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

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وائل لطفي

فى ذكر المثقف المحبط

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