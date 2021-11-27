قريبًا.. تسيير رحلات جوية بين القاهرة والخرطوم

كشفت مصادر مطعلة بسلطة الطيران المدني، عن موافقة الجهات المختصة بسلطتى الطيران المصري والسوداني على السماح لـ3 شركات طيران خاصة مصرية لتسير رحلات جوية دولية بين مطارى القاهرة والخرطوم خلال الفترة المقبلة، في ظل زيادة معدلات التشغيل الركابية بين البلدين خلال الفترة الأخيرة، فضلا عن حرص مسئولي وزارة الطيران المدني المصري بقيادة الطيار محمد منار عنبه وزير الطيران المدني ونائبه اللواء طيار منتصر مناع ميهوب على تدعيم ومساندة شركات الطيران الخاصة المصرية، في محاولة لتعويص بعض الخسائر المالية الفادحة التي تعرضت لها تلك الشركات خلال الفترة الماضية نتيجة تفشي وانتشار جائحة فيروس كورونا بمختلف انحاء العالم.

وأضافت المصادر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن 3 شركات طيران مصرية خاصة قد تقدمت خلال الفترة الماضية باخطارات لسلطتى الطيران المدني المصري والسوداني، لتشغيل رحلات جوية بين القاهرة والخرطوم، في ظل التقارب المصري الأفريقي خلال الآونة الأخيرة، وحرص وزارة الطيران المدني المصري على التوسع بشبكاتها الجوية بالقارة السمراء، في ظل الصراع الشرس في سوق النقل الجوي بالقارة الأفريقية.

وأشارت المصادر، إلى أن هناك بعض المعوقات التي تسببت في توقف الموافقات، إلا أن مسئولي سلطة الطيران المدني المصري ساهموا بشكل كبير في الموافقة لتلك الشركات لتسيير رحلات بين القاهرة والخرطوم خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت المصادر، أنه بالرغم من الظروف السياسية والأمنية التي تشهدها دولة السودان الشقيقة، إلا أن الحركة الركابية والجوية تشهد زيادة ملحوظمة خلال الفترة الراهنة، مما أدى إلى حرص شركات الطيران المصرية الوطنية والخاصة، بزيادة رحلاتها الى مطار الخرطوم، مشددا على تطبيق الاجراءات والتدابير الاحترازية على كافة جميع الرحلات الجوية بين البلدين، في ظل الظروف الصحية الراهنة التي يشهدها العالم.

وتابعت المصادر، أنه خلال الفترة القليلة المقبلة سيتم وضع جداول تشغيل لشركات الطيران الخاصة المصرية الثلاثة، بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة بمطارى القاهرة والسودان الدوليين، لافتا إلى أن هناك حرص شديد من جانب وزارة الطيران المدني على زيادة المعدلات التشغيلية الجوية والركابية مختلفة الجنسيات الى المطارات المصرية خلال المرحلة الراهنة، في ظل التجهيزات الضخمة والامكانيات الهائلة التي تتمتع بها منظومة المطارات المصرية، ولعل ابرزها حصول 11 مطار مصري على شهادة الاعتماد الصحي للسفر الآمن من المجلس الأعلى للمطارات في الربع الأول من العام الجاري.