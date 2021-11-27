الثلاثاء.. «الحديد والصلب» تعقد جمعية عامة لإلغاء نقل ملكية أراضي الشركة

تعقد شركة الحديد والصلب المصرية تحت التصفية احدي شركات وزراة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، الجمعية العامة للشركة يوم الثلاثاء المقبل.

وكانت شركة الحديد والصلب المصرية، إن الجمعية العامة العادية قد أعلنت أنها ستناقش يوم 30 نوفمبر الجاري إلغاء نقل ملكية بعض الأراضي المملوكة للشركة لتسوية مستحقات الشركة القابضة للصناعات المعدنية.

وقالت الشركة إن الجمعية غير العادية ستناقش اعتماد الاتفاقية التي تمت مع النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعندية والكهربائية، والنقابة العامة للعاملين بشركة الحديد والصلب المصربية، بشأن استفادة العاملين بشركة الحديد والصلب من نظام مكافأة نهاية الخدمة التكميلية عن ترك الخدمة الاختياري قبل بلوغ السن القانوني.

يشار إلى أن الشركة سجلت خسائر بلغت 437.05 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية ديسمبر الماضي، مقابل خسائر بلغت 478.18 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.

وتراجعت إيرادات الشركة خلال الستة أشهر لتسجل 555.28 مليون جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل 583.25 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

كانت الجمعية العامة العادية لشركة الحديد والصلب المصرية، وافقت على حل وتصفية الشركة فور الانتهاء من عملية التقسيم، وتفويض رئيس الجمعية في تعيين المصفيين وتحديد أتعابهم ومدة التصفية على أن يكون المركز المالي للشركة في 31 ديسمبر 2020 أساساً للتصفية

وافقت الجمعية العامة العادية لشركة الحديد والصلب المصرية، على قائمة المركز المالي في 31 مايو 2021 وحساب التصفية عن الفترة من 1 يناير وحتى 31 مايو 2021 بصافي خسارة قدرها 590.31 مليون جنيه.

وقالت الشركة إن المجلس وافق على تعديل جدول الأعمال المعروض على الجمعية للنظر في القوائم المالية وحساب التصفية في 31 مايو 2021.

ووافق المجلس على تقرير المحاسب/المصفي عن نشاط التصفية عن الفترة من 1 يناير وحتى 31 مايو 2021.

واعتمد المجلس قراري رئيس مجلس إدارة شركة الصناعات المعدنية ورئيس الجمعية العامة للشركة رقمي 24 و25 لسنة 2021 بشأن تعيين مصطفى حسن محمود مصفي على الشركة.

وأوضحت أنه يتعين على المصفي واللجنة المعاونة له سرعة الانتهاء من تقييم خطوط الإنتاج والمعدات وإعداد كراسات الشروط اللازمة لطرحها للبيع، كما يلتزم المصفي بتقديم تقرير شهري للشركة القابضة عن أعمال التصفية.

ووافق المجلس من حيث المبدأ على بيع الأصول المطلوب شرائها من شركة الجديد والصلب للمناجم والمحاجر بعد تقييمها واتخاذ الإجراءات المتبعة.

كما وافق المجلس على إخلاء مسؤولية رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن الفترة من 7 أكتوبر 2020 حتى 31 مايو 2021.

وحققت شركة الحديد والصلب المصرية، عن أول 9 أشهر من العام المالي الجاري، خسائر بلغت 724.14 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية مارس الماضي، مقابل خسائر بلغت 783.84 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.

وتراجعت إيرادات الشركة خلال التسعة أشهر لتسجل 776.22 مليون جنيه بنهاية مارس، مقابل 859.35 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.