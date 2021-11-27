السبت 27 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الصحة: مسحة كورونا قادرة على اكتشاف «أوميكرون»

مسحة كورونا
مسحة كورونا

كشف خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والقائم بعمل وزير الصحة، عن تفاصيل المتحور الجديد "أوميكرون" من فيروس كورونا والذي ظهر مؤخرًا في جنوب إفريقيا، موضحًا أنه تحور جديد من فيروس كورونا وربما يتطور ويصل إلى سلالة.

وقال، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد، إن جنوب إفريقيا مشتركة في 2 من متحورات كورونا التي ظهرت منذ ظهور الفيروس وعددها 5 متحورات.

ولفت إلى أن الأسئلة حول المتحور الجديد من حيث كونه سريع العدوى والانتشار ومدى تعارضه مع جهاز المناعة، وتسببه في الوفاة المبكرة وغيرها من الأسئلة، لا زال الوقت مبكرًا عليها.

وأشار إلى أن المتحور الجديد له نفس أعراض فيروس كورونا المتعارف عليها، موضحًا أن مسحة البي سي آر قادرة على اكتشاف المتحور الجديد الذي ظهر في جنوب إفريقيا.

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