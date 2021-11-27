السبت 27 نوفمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الإسكندرية: تعليمات مشددة بتطهير الشنايش والمطابق والتأكد من جاهزيتها

تطهير المطابق والشنايش
تطهير المطابق والشنايش

شدد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، على رؤساء الأحياء وجميع المسئولين والجهات المعنية بتطهير الشنايش والمطابق على مستوى المُحافطة وعمل الصيانة اللازمة لها، والتأكد من جاهزيتها واستعدادها لنوّات القادمة مع رفع المخلفات الناتجة عن عمليات التطهير منعا لانسدادها مرة أخرى.

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تنفيذًا لذلك، قام حي المنتزه أول برئاسة المهندسة جيهان مسعود بتطهير مصرف عزبة ال ٥٠٠ ورفع مخلفات تطهير الشنايش بالطريق الدولي بالتعاون مع شركة الصرف الصحي.

وقام حي العجمي، برئاسة السيد موسى بتطهير شنايش الأمطار بطريق اسكندرية مطروح بمنطقة أكتوبر وك٢١ ورفع ناتج التطهير بالتعاون مع شركة الصرف الصحي.

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وواصل حي شرق برئاسة محارب هيلع أعمال تطهير "البيارة" على محور المحمودية الحارة البطيئة قبل كوبري ١٤ مايو بسموحة وذلك لتيسير عملية صرف المياه ومنع تجمعها بالشوارع كما تم متابعة أعمال إعادة تطهير الشنايش والمطابق في شارع الراكشي بعزبة سعد وايضًا تطهير طريق ١٤ مايو، ورفع الأوحال الناتجة عن أعمال التطهير في حينها وذلك بالتنسيق مع الصرف الصحي.

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وقام حي العامرية ثان برئاسة اللواء أشرف بهجت، بالتنسيق مع شركة الصرف الصحى بتطهير الشنايش بمنطقة الكينج القديم وتطهير المطابق بالسياره المدمجة بالكينج بحرى السكه الحديد وجارى المتابعه لزيادة استيعاب تصريف مياه الأمطار.

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في سياق آخر، وتنفيذًا لقرار اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية رقم ١٥٧٠ لسنة ٢٠١٧ بشأن إلزام المحال والمنشآت بوضع صناديق قمامة بغطاء محكم لجمع المخلفات بها ومن يخالف ذلك يتعرض للغرامة والمخالفة البيئية.

وشن حي المنتزة ثان برئاسة اللواء حسن الجمال حملة مكبرة للمرور على المنشآت والمحال بكافة انواعها والتفتيش علي وجود حاويات القمامة حيث استهدفت الحملة منطقة المندرة ، شارع جمال عبدالناصر وأسفرت الحملة عن تحرير عدد ٤٠٣ إنذار للمخالفين والتأكد من إيجابية عدد ١١١ منشآة خلال المتابعة الدورية ومازالت الحملات والمتابعة جارية للتأكد من التزام جميع المحلات.

محافظ الإسكندرية تطهير الشنايش والمطابق الأحياء واستعدادها لنوات القادمة النوة القادمة

رئيس التحرير

وائل لطفي

فى ذكر المثقف المحبط

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