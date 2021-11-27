خبير مصرفي: مبادرة البنك المركزي لتمويل الري الحديث تزيد الرقعة الزراعية

قال الخبير المصرفي محمد عبد العال، إن المبادرة التي أطلقها البنك المركزي تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية لتمويل التحول لاستخدام الرى الحديث فى الأراضى الزراعية من خلال البنك الأهلى المصرى والبنك الزراعى المصري تسهم في زيادة الرقعة الزراعية في مصر، هى تكفى وزيادة لتمويل تحويل ٤ مليون فدان إلى نظام الرى الحديث، ويقوم المزارعين الذين سيستفيدون من تلك المبادرة بسداد التمويل الذين سوف يحصلون عليه على مدى عشر سنوات على أن يُسدد أول قسط بعد عام من إنهاء التنفيذ والتحول الكامل لنظم الري الحديث .

وأضاف لـ"الدستور" أن المبادرة الجديدة تحيي مشروعا قوميا من أهم مشاريع مصر، هو مشروع تحديث نظام الرى المصري، وتسهم في حل مشكلات المزارعين خاصة أن سعر العائد في المبادرة 0%.

وتبلغ إجمالي قيمة المبادرة الجديدة 55,5 مليار جنيه تم إصدارها بضمان وزارة المالية لتمويل مشروع تحويل حوالي 4 ملايين فدان لاستخدام الآليات والوسائل الحديثة والذكية لري الأراضي الزراعية، حيث يقوم المزارعين المستفيدين من المبادرة بسداد تكلفة التحول لنظم الري الحديثة للبنوك على أقساط خلال 10 سنوات دون تحملهم أي فوائد على أن يتم سداد اول قسط بعد عام من إنهاء التنفيذ والتحول الكامل لنظم الري المستهدفة، على أن يقوم البنك المركزي بتعويض البنوك بالمشاركة مع وزارة المالية.

تجدر الإشارة إلى أنه من المتوقع خلال ثلاث سنوات أن يتم تحويل كافة الأراضي الزراعية لوسائل الري الحديث والذكي، علماً بأنه سيتم التنسيق فيما بين الجهات والوزارات المعنية لتحديد آلية التطبيق، والشركات المنفذة التي ستقوم البنوك بالصرف لها، والمستفيدين من المبادرة.