أبطال وصنّاع حكاية «ويبقى الأثر»: ناقشنا قضية اجتماعية مهمة

حققت حكاية «ويبقى الأثر»، ضمن مسلسل «إلا أنا»، نجاحًا كبيرًا، وأصبحت فى قائمة «التريند» على مواقع التواصل الاجتماعى، حيث أشاد الجمهور بالقصة، التى تناقش الخلافات التى تحدث بين «الأرملة» و«الحما»، والتشريعات المنظمة لحضانة الأطفال. «ويبقى الأثر» هى سادس حكايات مسلسل «إلا أنا»، فكرة يسرى الفخرانى، سيناريو وحوار أمانى التونسى، وأخرجها أحمد يسرى، وهى من بطولة نجلاء بدر ومصطفى درويش.

«الدستور» التقت مجموعة من أبطال العمل، لمعرفة كواليس صناعة الحكاية، وأسباب النجاح الكبير الذى حققته.

خديجة أحمد: كنت أتلقى تشجيعًا من الجميع

قالت الطفلة خديحة أحمد إن أحمد فرغلى، مسئول إعداد الوجوه الجديدة، هو من رشحها لدورها فى حكاية «ويبقى الأثر»، وعاشت سعادة كبيرة حينما خضعت للاختبارات ونجحت فيها وتم قبولها للمشاركة فى العمل.

وتحدثت خديجة أحمد عن أجواء العمل، قائلة: «طبعًا كنا مبسوطين جدًا وأول حاجة عملتها رُحت للفنانة نجلاء بدر، وقالت لى أنتِ ممثلة شاطرة جدًا وعرفتنى على الأستاذة أمانى التونسى مؤلفة الحكاية».

وأضافت: «كل هذه الأجواء شجعتنى، خاصة الدعم الذى تلقيته من الفنانة نجلاء بدر، كنت أتلقى تشجيعًا من الجميع على رأسهم الفنان الكبير مصطفى درويش وبصراحة كل اللى فى المسلسل قمة فى الذوق».

نجلاء بدر: سعيدة بالاحتفاء الجماهيرى بعد عرض العمل

عبرت النجمة نجلاء بدر عن سعادتها الغامرة بالاحتفاء الجماهيرى الذى تلقته مؤخرًا مع وبعد عرض حكايتها «ويبقى الأثر»، وردود الأفعال الإيجابية على العمل بشكل عام ودورها بشكل خاص.

وقالت إن الدراما المصرية فى الوقت الحالى أصبحت تناقش قضايا المرأة بشكل قوى بجانب القضايا المجتمعية الشائكة داخل الأسرة المصرية، لافتة إلى أن الإنتاج الدرامى أصبح يتناول فى الآونة الأخيرة موضوعات هادفة بخلاف فترة سابقة لم يكن يوضع فى الحسبان تلك الأمور، متابعة: «أنا سعيدة كونى كنت جزءًا من تلك الأعمال التى تناقش أمورًا مهمة لجزء كبير من المجتمع».

ورحبت بفكرة الحلقات الدرامية القصيرة مثل «إلا أنا»، قائلة: «وجود البطل فى ٧٥٪ من مشاهد العمل عبر ١٠ حلقات وبطريقة مركزة للغاية، أمر أفضل ويعيش مع الجمهور، وهى أفضل من المط والتطويل».

مصطفى درويش: «إلا أنا» وش الخير علىّ

قال الفنان مصطفى درويش إن المنتج تامر مرتضى هو الذى رشحه لتجسيد شخصية «إيهاب البوب» ضمن الحكاية، مشيرًا إلى أن الشخصية طيبة وكوميدية فى نفس الوقت. وأضاف «درويش»: «فكرة الحكاية جميلة جدًا وجعلتنى متحمسًا للمشاركة، وأعتبر مسلسل (إلا أنا) وش الخير علىّ». ونوه بأن جميع صنّاع العمل كانوا يتعاملون بلطف خلال التصوير، ويحرصون على التعاون لصناعة دراما تليق بالمشاهد المصرى والعربى.

محمد التاجى: الناس بتشتمنى على السوشيال

أعرب الفنان محمد التاجى عن سعادته الكبيرة بنجاح شخصية «توفيق» التى جسدها ضمن الحكاية، وقال: «الناس تفاعلت بشدة مع هذا الشرير.. كنت بموت من الضحك لما بشوف شتيمة الناس فيا على السوشيال ميديا». وأضاف «التاجى»: «هذه الشخصية تختلف عن كل ما قدمته خلال مسيرتى الفنية، وأرى أن كراهية الناس للشخصية نجاح لى، لأنها تؤكد أننى جسدت الشخصية بشكل صحيح».

لطفى لبيب: رسالة قوية بعودتى للتمثيل

أعرب الفنان لطفى لبيب عن سعادته الكبيرة بمشاركته فى حكاية «ويبقى الأثر»، معتبرًا أنها بمثابة رسالة على عودته القوية للتمثيل، حيث تنفى الشائعات التى ترددت فى الآونة الأخيرة عن اعتزاله.

وقال: «فرحت بشخصيتى جدًا خاصة أنها ضمن حكاية مهمة جدًا عن قوانين الطفل والأسرة»، لافتًا إلى أن الكواليس كانت مليئة بالحب والتعاون والتفاهم بين جميع أبطال الحكاية.

أحمد يسرى: صورناها فى أسبوعين

قال أحمد يسرى، مخرج العمل، إن فكرة حكاية «ويبقى الأثر» أعجبته كثيرًا، لأنها تناقش قضية اجتماعية مهمة، وهى طبيعة العلاقات الإنسانية داخل الأسر، ومسألة الوصاية على الأطفال.

وأضاف: «نجحنا فى تصوير الحكاية كلها خلال أسبوعين فقط، وبدأ عرض المسلسل ونحن لا نزال فى التصوير، وأحيانًا كنا نستمر فى العمل حتى بعد منتصف الليل من أجل الانتهاء من الحلقات فى موعدها المحدد».

أمانى التونسى: الفنانون أجادوا تجسيد الشخصيات

أعربت الكاتبة أمانى التونسى، مؤلفة حكاية «ويبقى الأثر»، عن سعادتها بردود أفعال الجمهور على الحكاية.

وقالت: «أبطال العمل أضافوا إليه كثيرًا، لأنهم تعمقوا فى أحاسيس الشخصيات، خاصة النجمة نجلاء بدر، التى أدت الدور المكتوب بكفاءة وأضافت إليه الأحاسيس والمشاعر، وكذلك الفنانين مصطفى درويش وإيناس كامل، اللذين جسدا شخصيتيهما على أكمل وجه».