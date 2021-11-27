عرض مسلسل «بيبمو» على إحدى المنصات الإلكترونية.. 21 ديسمبر

تنطلق أولى حلقات مسلسل «بيمبو»، الذي يخوض بطولته الفنان أحمد مالك وويجز، يوم 21 ديسمبر المقبل عبر إحدى المنصات الإلكترونية.

«بيمبو» هو مسلسل درامي يتكون من 8 حلقات فقط، ويدور في إطار تشويقي حول عالم المخدرات، إذ يلعب أحمد مالك دور ديلر، ويعتبر المسلسل هو العمل الأول للمطرب «ويجز» في عالم التمثيل، وتدور قصة العمل حول مجموعة من الشباب الذين يتورطون فى العديد من المشكلات ومنهم من يقبل على تعاطي المخدرات مما يعرضهم للعديد من المشكلات التى تشكل خطر على حياتهم.

المسلسل بطولة أحمد مالك وويجز وهدى المفتي، وعدد من ضيوف الشرف والوجوه الجديدة، تأليف محمد أديب ومنة فوزي، وأخرين، وإخراج عمرو سلامة وعمر رشدي.

الملصقات الدعائية للمسلسل

وكان المخرج عمرو سلامة نشر الملصقات الدعائية للمسلسل ويتصدرها أبطال المسلسل ويجز وأحمد مالك وهدى المفتي، وعلق: "سيداتي آنساتي سادتي.. نقدم لكم أول بوستر لمسلسلنا الجديد «بيمبو»، من أعمال منصة شاهد VIP الأصلية، إنتاج شركة دائرة ميم الإبداعية وشركة فيلم فاكتوري، بطولة أحمد مالك، ويجز وهدى المفتي، وأيضا عدد كبير من ضيوف الشرف والوجوه الجديدة، تأليف محمد أديب ومعه عدد من الكتاب الشباب الرائعين، وتشارك معي المخرج الرائع عمر رشدي في إخراج حلقات من المسلسل، رهاننا أنكم سترون عمل مختلف جدا… جدا».

مسلسل «تحقيق»

وفي ذات السياق، انتهى بطل العمل أحمد مالك مؤخرًا من تصوير دوره في مسلسل «تحقيق»، والمقرر عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية ويشارك فى بطولته كل من هدى المفتى وطارق عبد العزيز ومي الغيطي وخالد أنور ومن إخراج محمد فتحي وتأليف محمد الدباح.

فيما ينتظر أحمد مالك عرض فيلم قمر 14 خلال شهر ديسمبر المقبل، والذي تم عرضه على هامش المسابقة الرسمية بمهرجان الجونة.