إصابات كورونا فى العالم.. إيران وإيرلندا الأعلى

واصلت دول العالم، اليوم السبت، تسجيل زيادات جديدة في أعداد الوفيات والإصابات جراء تفشي جائحة فيروس كورونا عالميا، والمستمرة منذ أواخر عام 2019، وفيما يلي أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة في عدد من البلدان خلال الساعات الأخيرة.

ففي إيران، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 3045 إصابة جديدة بفيروس كورونا و87 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 6 ملايين و105 آلاف و101 والوفيات 481 ألفا و487.

وفي إيرلندا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 4791 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 556 ألفا و319 حالة والوفيات 5652.

أما في كمبوديا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 26 إصابة جديدة بفيروس كورونا وخمس وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 120 ألفا و64 حالة والوفيات 2927.

وفي إستونيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 646 إصابة جديدة بفيروس كورونا وثماني وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 221 ألفا و160 والوفيات 1789.

وفي بنجلاديش، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 155 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتين وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و575 ألفا و579 حالة والوفيات إلى 27 ألفا و975 حالة.

أما في سريلانكا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 519 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا بالإضافة إلى 20 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية ما رفع إجمالي حالات الإصابة منذ تفشي الوباء في البلاد إلى 561 ألفا و578 حالة إصابة كذلك بلغ إجمالي الوفيات 14 ألفا و278 حالة وفاة.

وفي الدنمارك، تم تسجيل 3744 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا بالإضافة إلى 13حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية، ما رفع إجمالي حالات الإصابة منذ تفشي الوباء في البلاد إلى 474 ألفا و637 حالة إصابة كذلك بلغ إجمالي الوفيات 2863 حالة وفاة.

وفي رومانيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1727 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا بالإضافة إلى 161 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية ما رفع إجمالي حالات الإصابة منذ تفشي الوباء في البلاد إلى مليون و775 ألفا و572 حالة إصابة كذلك بلغ إجمالي الوفيات 56 ألفا و169 حالة وفاة.

وفي سلوفينيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 2224 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، و23 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يرفع إجمالي حالات الإصابة منذ تفشي الوباء في البلاد إلى 415 ألفا و898 حالة إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 5165 حالة وفاة.

وفي لاتفيا، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 919 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، و17 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يرفع إجمالي حالات الإصابة منذ تفشي الوباء في البلاد إلى 251 ألفا و925 حالة إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 4130 حالة وفاة.

وفي سلوفاكيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 9152 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، و51 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يرفع إجمالي حالات الإصابة منذ تفشي الوباء في البلاد إلى 660 ألفا و386 حالة إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 14 ألفا و228 حالة وفاة.

وعن أذربيجان، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1617 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، و22 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يرفع إجمالي حالات الإصابة منذ تفشي الوباء في البلاد إلى 584 ألفا و121 حالة إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 7789 حالة وفاة.

وفي بولندا، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 26 ألفا و182 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، و378 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يرفع إجمالي حالات الإصابة منذ تفشي الوباء في البلاد إلى 3 ملايين و487 ألفا و254 حالة إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 82 ألفا و986 حالة وفاة.

وفي النمسا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 11 ألفا و671 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، و65 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يرفع إجمالي حالات الإصابة منذ تفشي الوباء في البلاد إلى مليون و132 ألفا و805 حالات إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 12 ألفا و349 حالة وفاة.