«المالية» تكشف تفاصيل ارتفاع الإيرادات الضريبية بنهاية أكتوبر

كشفت أحدث التقارير الصادرة عن وزارة المالية عن تحقيق الإيرادات غير الضريبية التي تمثل 21.2% من إجمالي الإيرادات نحو 66.2 مليار جنيه، بسبب ارتفاع حصيلة بيع السلع والخدمات بـ 6.4% لتصل إلى 19,7% خلال الفترة يوليو – أكتوبر 2021/2022.

جدير بالذكر أن مصر كانت من أوائل الدول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى تطبيق «منظومة الفاتورة الإلكترونية»، حيث يتم رفع نحو ١٥ مليون فاتورة إلكترونية شهريًا، من مركز كبار الممولين فقط، وأن هناك ٥ آلاف شركة انضمت للمنظومة حتى الآن، ومن المستهدف الوصول إلى ٩ آلاف شركة، منتصف ديسمبر المقبل، وأنه سيتم دمج ١٤ مأمورية ضرائب دخل وضرائب قيمة مضافة لتصبح ١٠ مأموريات فقط، ٢٦ ديسمبر المقبل.

وسيبدأ تنفيذ منظومة الإيصال الإلكترونى فى أماكن البيع للمستهلكين أول أبريل المقبل على ١٠٠ ممول لمدة ٤ أشهر، وينطلق التشغيل الإلزامى بشكل تدريجى، بحيث يتم التطبيق على ٦٠٠ ممول ثم ٣١٠٠ ممول؛ بما يؤدى إلى تعزيز حوكمة المنظومة الضريبية، من خلال التوظيف الأمثل للحلول التكنولوجية فى متابعة التعاملات التجارية بين الممولين والمستهلكين لحظيًا، على نحو يُساعد فى تحقيق العدالة الضريبية، وعدالة المنافسة.

وأعلن رضا عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن تطبيق منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة بالمأموريات العشرة المدمجة بمنطقة القاهرة رابع بداية من 2 يناير 2022، حيث سيقوم ممولي هذه المأموريات بتقديم إقراراتهم الضريبية على تلك المنظومة الجديدة بداية من موسم الإقرارات الضريبية القادم، مؤكدًا أن هذا يأتي في إطار حرص وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية على التيسير على الممولين، وتقديم أفضل الخدمات لهم، موضحًا أن منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة ستغطي جميع أعمال ضرائب «القيمة المضافة، والدمغة، ورسم التنمية، والدخل» تدريجيًا.