فرنسا تبدأ حملة التطعيم المعزز للذين تزيد أعمارهم على 18 عامًا

بدأت فرنسا، اليوم السبت، حملة التطعيم المعزز للأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 18 عامًا، وكانوا قد حصلوا على اللقاح المضاد لفيروس كورونا قبل مدة خمسة أشهر.

ونقلت قناة (فرنسا 24 ) الإخبارية اليوم عن وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران قوله إن هذا الإجراء سيكون الأكثر فاعلية في مواجهة الموجة الخامسة من وباء كوفيد-19، خاصة مع حلول فترة أعياد نهاية السنة.

وأشارت القناة الإخبارية إلى أنه اعتبارًا من اليوم بات اللقاح متاحًا في مراكز التطعيم أو في الصيدليات والعيادات الخاصة.

وكانت فرنسا علقت، أمس الجمعة، الرحلات الجوية القادمة من منطقة إفريقيا الجنوبية لمدة 48 ساعة، يأتي ذلك في الوقت الذي اقترحت فيه رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين تعليق السفر جوًا من المنطقة وسط قلق متزايد بشأن سلالة جديدة من فيروس كورونا اكتشفت في جنوب إفريقيا.