السبت 27 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مفاجأة جديدة في انتخابات الأهلي بعد فوز الخطيب وقائمته

جريدة الدستور

قررت اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات، بناء على القرار الصادر من اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات مجلس إدارة النادي الأهلي للرياضة البدنية بتاريخ 26/11/2021 للدورة الانتخابية 2021/2025، عرض أمر المرشح على منصب نائب رئيس مجلس الإدارة على الجمعية العمومية وفقًا لنص المادة (43/2) من لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي لاتخاذ شئونها.

وانتهت اللجنة القضائية بناءً على ذلك إلى إعلان النتيجة النهائية التي أسفرت عنها العملية الانتخابية عن الدورة الانتخابية 2021/2025، على النحو التالي:

 

التفاصيل….

رئيس التحرير

وائل لطفي

فى ذكر المثقف المحبط

الأكثر قراءة

وقف الطيران المباشر مع جنوب إفريقيا.. وتشديد الإجراءات للقادمين من 7 دول

بلاغ جديد للنائب العام ضد مها أحمد يطالب بإحالتها لمستشفى الأمراض العقلية

حقيقة مفاوضات أمير مرتضى مع فرجانى ساسى

مفاجأة جديدة في انتخابات الأهلي بعد فوز الخطيب وقائمته

الصحة: مسحة كورونا قادرة على اكتشاف «أوميكرون»

الصحة: نناشد المواطنين حماية أنفسهم من المتحور الجديد «أوميكرون»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

أصل «الخناقة»

ماجد حبته

مدارس الصندوق السيادى

مؤمن المحمدي

المنتمى

حسين دعسة

«حانوكا» هرتزوغ.. انتفاضة فلسطينية من الخليل!

د.كريمة الحفناوى

اليوم العالمى لمكافحة العنف ضد المرأة

عفاف السيد

كلما رفعنا رءوسنا داس «شيخ» على أعناقنا

محمد نجم

السياحة المصرية تدفع معدل الاقتصاد لأسرع معدل نمو فى 20 عامًا

سمر عادل

الكوميسا.. أى بيئة اقتصادية تطمح إليها؟

صور

عرض فيلم «بنات عبدالرحمن» بمهرجان القاهرة السينمائي

نجوم الفن يضيئون ليالي «القاهرة السينمائي»

إطلالات الفنانين على «رد كاربت» مهرجان القاهرة السينمائى

محطة تل أبيب

المزيد

تحذيرات فلسطينية من زيارة الرئيس الإسرائيلي للحرم الإبراهيمي غدًا

وزير فلسطيني: مصر كانت وستظل دائمًا الأولى في الدفاع عن حقوقهم

«شمعة الحانوكا».. غضب «زيارة الحرم الإبراهيمى» يلاحق رئيس إسرائيل