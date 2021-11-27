مفاجأة جديدة في انتخابات الأهلي بعد فوز الخطيب وقائمته

قررت اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات، بناء على القرار الصادر من اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات مجلس إدارة النادي الأهلي للرياضة البدنية بتاريخ 26/11/2021 للدورة الانتخابية 2021/2025، عرض أمر المرشح على منصب نائب رئيس مجلس الإدارة على الجمعية العمومية وفقًا لنص المادة (43/2) من لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي لاتخاذ شئونها.

وانتهت اللجنة القضائية بناءً على ذلك إلى إعلان النتيجة النهائية التي أسفرت عنها العملية الانتخابية عن الدورة الانتخابية 2021/2025، على النحو التالي: