السبت 27 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«مجمع الأميرية»: طرح لحوم هندية بـ 60 جنيها للكيلو والسودانية الطازجة بـ 95

لحوم هندية
لحوم هندية

أكد محمد عبد الباري مدير مجمع أسماك الأميرية بالشركة المصرية لتسويق الأسماك التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه يتم طرح نوعين من اللحوم منها أولا اللحوم المجمدة الهندية بسعر الكيلو 60 جنيها للكيلو وهي لحوم درجة أولى وأقرب إلى اللحوم البرازيلية وبأسعار تنافسية لمواجهة ارتفاع أسعار اللحوم البلدية في الأسواق المحلية والتي بلغت أسعارها نحو 150 جنيها.

وأضاف في تصريح خاص لـ"الدستور"، أنه يتم طرح النوع الثاني من اللحوم وهي اللحوم السودانية الطازجة بسعر 95 جنيها للكيلو لمواجهة اى ارتفاع في الأسعار بالأسواق، لافتا إلى أن هناك إقبال كبير على هذه النوعية من اللحوم الطازجة وخاصة بعد ارتفاع أسعار اللحوم البلدية.

وأوضح أن دور المجمعات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين، هي رمانة الميزان لإعادة التوازن في الأسعار ومواجهة انفلات الأسعار ومراعاة للبعد الاجتماعي للمواطنين وحماية محدودي الدخل.

وتابع أنه يتم توفير كافة السلع الأساسية والغذائية واللحوم والدواجن والأسماك في فروع المجمعات حيث يتم طرح الدواجن المجمدة البرازيلية بسعر 37 جنيها للكيلو مقارنة بمثيلتها في الأسواق والسلاسل التجارية بسعر 42 جنيها للكيلو.

واختتم أنه يتم توفير احتياجات المواطنين من كافة السلع بأسعار مخفضة .

أسعار اللحوم اللحوم المجمدة هندي لحوم سودانية تسويق الأسماك

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وائل لطفي

فى ذكر المثقف المحبط

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