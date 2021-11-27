غدًا.. توصيل الغاز الطبيعي على رأس أجندة اجتماع «اقتراحات النواب»
تعقد لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب غدًا الأحد، اجتماعًا برئاسة النائب عاطف ناصر، وذلك لمناقشة عدد من الاقتراحات والشكاوى.
الدستور ترصد فى السطور التالية أهم تلك الاقتراحات..
1- الاقتراح برغبة المقدم من النائب عاطف ناصر، بشأن استكمال أعمال رصف وتأهيل الشوارع الرئيسية بمدينة قليوب بمحافظة القليوبية.
2- الاقتراح المقدم من النائب أشرف حاتم، بشأن فصل حي الظاهر عن حي الوايلي، فى محافظة القاهرة.
3- الاقتراح المقدم من النائب محمد حمدي دسوقي، بشأن إنشاء نفق أو كوبري يمر من منطقة السادات بجوار مدرسة التجارة لنقل السيارات لشارع التحكم المركزي بمنطقة الحمراء، بمحافظة أسيوط.
4- الاقتراح برغبة المقدم من النائب السيد خضر بشأن إعادة تأهيل ورصف طريق طلخا - شربين - بمحافظة الدقهلية.
5- الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد طلبة بشأن تحويل الكوبري الحديد على ترعة بورسعيد الرابطة بين مدينة القنطرة غرب وعزبة المعبر محافظة الإسماعيلية إلى كوبري خرساني.
6- الاقتراح برغبة المقدم من النائبة نسرين عمر بشأن تطوير محطة قطار المنصورة بمحافظة الدقهلية.
7- الاقتراح برغبة المقدم من النائبين زكريا حسان وشعبان لطفي، بشأن إنشاء كوبري مجاور لكوبري جزيرة المستعمرة قرية الجلاوية بمركز ساقلته محافظة سوهاج.
8- الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد عبد السلام قورة بشأن تغطية ترعة طريق المدارس بقرية أولاد خلف التابعة لمركز دار السلام في محافظة سوهاج.
9- الاقتراح برغبة المقدم من النائبة زينب السلايمي بشأن إنشاء كوبري على ترعة الكلابية شرق أمام مدخل قرية الطوناب مركز اسنا بالأقصر، وإنشاء كوبري على ترعة أصفون بقرية المطاعنة - مركز اسنا بالأقصر.
10- الاقتراح برغبة المقدم من النائبين أحمد الشريف وأحمد خليل بشأن إنشاء حواجزنيوجيرسي على جانبي ترعة ناصر بمنطقة بنجر السكر بمحافظة الإسكندرية.
11- الاقتراح المقدم من النائب إبراهيم عويس بشأن تغطية ترعة الساحل داخل الكتلة السكنية أمام سجل مدني القناطر الخيرية حتى مصنع الورق بمحافظة القليوبية.
12- الاقتراحين برغبة المقدمين من النائب محمد عبد الحميد هاشم الأول بشأن تخصيص 10% من انتاج العلف لجمعية بنجر السكر على مستوى الجمهورية أسوة بجمعية الثروة الحيوانية.
والثاني بشأن مساواة الجمعية العامة لمنتجي بنجر السكر بجمعية منتجي القصب في المعاملة المالية.
13- الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد حلمي الشيشيني بشأن تطوير كوبري كفر الزيات حتى قناطر بولين بمحافظة البحيرة.
14- الاقتراح المقدم من النائب نافع عبد الهادي بشأن إلزام محطات الوقود ومحال غسيل السيارات باستخدام المياه الجوفية في أغراض غسيل السيارات .
15- الاقتراح برغبة المقدم من النائب إبراهيم أبوشعيرة بشأن توصيل مدينة الشيخ زويد بالغاز الطبيعي بشمال سيناء.
16- الاقتراح برغبة المقدم من النائب زكريا حسان بشأن مد خدمة الغاز الطبيعي لمدينة ساقلته وقرية سفلاق مركز ساقلته بسوهاج.
17- الاقتراح برغبة المقدم من النائب السيد خضر، وبشأن توصيل الغاز الطبيعي لقرى مركز طلخا بخطة العام القادم 2022-2023 بالدقهلية.
18- الاقتراح برغبة المقدم من النائب هشام الجاهل بشأن توصيل الغاز الطبيعي إلى المنطقة الغربية بقرية ديروط بسوهاج.
19- الاقتراح برغبة المقدم من النائب عبد الباقي تركيا بشأن استكمال أعمال توصيل الغاز الطبيعي بجانب الوحدة بقرية جميزة بني عمر مركز ديرب نجم بالشرقية.