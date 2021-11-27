إطلالات مثيرة لملكات جمال أمريكا على مر التاريخ (صور)

كانت مسابقة ملكة جمال الولايات المتحدة الأمريكية موجودة منذ عام 1952، واستمر المتسابقون في ارتداء إطلالات أكثر جرأة على مر السنين، وإليك نظرة على أكثر الأزياء لفتًا للأنظار على الإطلاق في مسابقة ملكة جمال الولايات المتحدة الأمريكية.



لملكات جمال أمريكا

ارتدت ميشيل ماكدونالد في مسابقة ملكة جمال أمريكا عام 1971 فستانًا أبيض بأكمام شفافة، وتم تصميم الفستان أيضًا بأساور مكشكشة.

ملكات جمال أمريكا

ارتدت ملكة جمال الولايات المتحدة الأمريكية 1982 تيري أوتلي فستانًا بنيًا ذو ارتفاعات مختلفة في لحظة تتويجها، وكان لباس أوتلي أيضًا أكمام طويلة شفافة مع حياكة جواهر في جميع الأنحاء.

ملكات جمال أمريكا

أدلت كورتني جيبس ​​بأزياء أنيقة خلال ملكة جمال الولايات المتحدة الأمريكية عام 1988 في ثوب أسود مع شق يصل إلى الفخذ، وتم تصميم هذا الفستان الأسود المذهل بنمط ذهبي معقد.

ملكات جمال أمريكا

فازت كارول جيست بلقب ملكة جمال الولايات المتحدة الأمريكية في عام 1990 بفستان باللونين الأسود والأحمر مع مجوهرات مُخيطة على طول الياقة وخط العنق، وتنورة جميلة وفتحة تصل إلى الفخذ.

ملكات جمال أمريكا

حظيت سوزي كاستيلو بلحظة تتويجها في مسابقة ملكة جمال الولايات المتحدة الأمريكية 2003 بفستان شبه شفاف من الدانتيل.

ملكات جمال أمريكا

بدت ملكة جمال الولايات المتحدة الأمريكية 2005 تشيلسي كولي أنيقة في ثوب أسود مع خط رقبة متدلي وفتحة طويلة.

ملكات جمال أمريكا

أذهلت ملكة جمال الولايات المتحدة الأمريكية 2006 تارا كونر الجميع بثوبا الأبيض، وكان ثوب كونر ذو فتحة مكشكشة تصل إلى الفخذ، وأقرنت الثوب بكعب ذهبي بسيط وأقراط متدلية.

ملكات جمال أمريكا

فازت راشيل سميث بلقب ملكة جمال الولايات المتحدة الأمريكية لعام 2007 بفستان أحمر مذهل بفتحات جانبية.

وكان لثوب سميث أيضًا ياقة متدلية وتنورة مطرزة.

ملكات جمال أمريكا

بدت المتسابقة في مسابقة ملكة جمال الولايات المتحدة الأمريكية 2011 آنا كريستينا رودريجيز مذهلة في فستان بفتحة تصل إلى الفخذين.

ملكات جمال أمريكا

ارتدت متسابقة ملكة جمال الولايات المتحدة الأمريكية 2012 كاثرين ويب فستانًا وهميًا خلال المسابقة.

خلال مسابقة ملكة جمال الولايات المتحدة الأمريكية 2013 ، بدت تشيلسي كاسويل أنيقًا في فستان أسود جرئ لامع.

امتلك فستان ملكة جمال الولايات المتحدة الأمريكية 2015 تنورة الشفافة تمامًا.

خلال ملكة جمال الولايات المتحدة الأمريكية 2017، أبهرت كارا الجميع بفستان ذهبي وأبيض.

بدت المتسابقة في ملكة جمال الولايات المتحدة الأمريكية 2018 مارياني إيجورولا مذهلة بفستان أزرق لامع.

ملكة جمال أمريكا لعام 2019 تشيزلي كريست لفتت الأنظار بفستان أنيق بكتف واحد.