السبت 27 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

إطلالات مثيرة لملكات جمال أمريكا على مر التاريخ (صور)

ملكات جمال أمريكا
ملكات جمال أمريكا

كانت مسابقة ملكة جمال الولايات المتحدة الأمريكية موجودة منذ عام 1952، واستمر المتسابقون في ارتداء إطلالات أكثر جرأة على مر السنين، وإليك نظرة على أكثر الأزياء لفتًا للأنظار على الإطلاق في مسابقة ملكة جمال الولايات المتحدة الأمريكية.
 

ميشيل ماكدونالد خلال Miss USA 1971.
لملكات جمال أمريكا

ارتدت ميشيل ماكدونالد في مسابقة ملكة جمال أمريكا عام 1971 فستانًا أبيض بأكمام شفافة، وتم تصميم الفستان أيضًا بأساور مكشكشة.

تيري أوتلي خلال ملكة جمال الولايات المتحدة الأمريكية 1982.
ملكات جمال أمريكا

ارتدت ملكة جمال الولايات المتحدة الأمريكية 1982 تيري أوتلي فستانًا بنيًا ذو ارتفاعات مختلفة في لحظة تتويجها، وكان لباس أوتلي أيضًا أكمام طويلة شفافة مع حياكة جواهر في جميع الأنحاء.

كورتني جيبس ​​خلال مسابقة ملكة جمال الولايات المتحدة الأمريكية 1988.
ملكات جمال أمريكا

أدلت كورتني جيبس ​​بأزياء أنيقة خلال ملكة جمال الولايات المتحدة الأمريكية عام 1988 في ثوب أسود مع شق يصل إلى الفخذ، وتم تصميم هذا الفستان الأسود المذهل بنمط ذهبي معقد.

كارول جيست خلال مسابقة ملكة جمال الولايات المتحدة الأمريكية 1990.
ملكات جمال أمريكا

فازت كارول جيست بلقب ملكة جمال الولايات المتحدة الأمريكية في عام 1990 بفستان باللونين الأسود والأحمر مع مجوهرات مُخيطة على طول الياقة وخط العنق، وتنورة جميلة وفتحة تصل إلى الفخذ.

سوزي كاستيلو خلال ملكة جمال الولايات المتحدة الأمريكية 2003.
ملكات جمال أمريكا

حظيت سوزي كاستيلو بلحظة تتويجها في مسابقة ملكة جمال الولايات المتحدة الأمريكية 2003 بفستان شبه شفاف من الدانتيل.

تشيلسي كولي خلال مسابقة ملكة جمال الولايات المتحدة الأمريكية 2005.
ملكات جمال أمريكا

بدت ملكة جمال الولايات المتحدة الأمريكية 2005 تشيلسي كولي أنيقة في ثوب أسود مع خط رقبة متدلي وفتحة طويلة.

تارا كونر خلال ملكة جمال الولايات المتحدة الأمريكية 2006.
ملكات جمال أمريكا

أذهلت ملكة جمال الولايات المتحدة الأمريكية 2006 تارا كونر الجميع  بثوبا الأبيض، وكان ثوب كونر ذو فتحة مكشكشة تصل إلى الفخذ، وأقرنت الثوب بكعب ذهبي بسيط وأقراط متدلية.

راشيل سميث خلال ملكة جمال الولايات المتحدة الأمريكية 2007.
ملكات جمال أمريكا

فازت راشيل سميث بلقب ملكة جمال الولايات المتحدة الأمريكية لعام 2007 بفستان أحمر مذهل بفتحات جانبية.
وكان لثوب سميث أيضًا ياقة متدلية وتنورة مطرزة.

آنا كريستينا رودريغيز خلال مسابقة ملكة جمال الولايات المتحدة الأمريكية 2011.
ملكات جمال أمريكا

بدت المتسابقة في مسابقة ملكة جمال الولايات المتحدة الأمريكية 2011 آنا كريستينا رودريجيز مذهلة في فستان بفتحة تصل إلى الفخذين.

كاثرين ويب خلال Miss USA 2012.
ملكات جمال أمريكا

ارتدت متسابقة ملكة جمال الولايات المتحدة الأمريكية 2012 كاثرين ويب فستانًا وهميًا خلال المسابقة.

تشيلسي كاسويل خلال مسابقة ملكة جمال الولايات المتحدة الأمريكية 2013.

خلال مسابقة ملكة جمال الولايات المتحدة الأمريكية 2013 ، بدت تشيلسي كاسويل أنيقًا في فستان أسود جرئ لامع.

مامي أدجي خلال ملكة جمال الولايات المتحدة الأمريكية 2015.

امتلك فستان ملكة جمال الولايات المتحدة الأمريكية 2015  تنورة الشفافة تمامًا.

كارا ماكولو خلال ملكة جمال الولايات المتحدة الأمريكية 2017.

خلال ملكة جمال الولايات المتحدة الأمريكية 2017، أبهرت كارا الجميع  بفستان ذهبي وأبيض.

مارياني إيغورولا خلال مسابقة ملكة جمال الولايات المتحدة الأمريكية 2018.

بدت المتسابقة في ملكة جمال الولايات المتحدة الأمريكية 2018 مارياني إيجورولا مذهلة بفستان أزرق لامع.

الفائز بجائزة Miss USA 2019 Cheslie Kryst.

ملكة جمال أمريكا لعام 2019 تشيزلي كريست لفتت الأنظار بفستان أنيق بكتف واحد.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

فى ذكر المثقف المحبط

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