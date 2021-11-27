السبت 27 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

النيابة تأمر بتسليم جثامين عروسي القليوبية إلى ذويهم

جثة
جثة

صرحت نيابة شبين القناطر، بدفن جثتي عروسين لقيا مصرعهما إثر استنشاق غاز أول أكسيد الكربون، بعد ساعات من حفل زفافهما، بقرية أبوالمعاطي بمحافظة القليوبية، وتسليمهما لذويهما للدفن.

ولقى الشاب والفتاة مصرعهما ليلة الزفاف، بعد تسرب غاز أول أكسيد الكربون من سخان المياه، واكتشفت الأسرة ذلك فى صباح اليوم التالي، وتم نقلهما إلى أقرب مستشفى.

وتلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر، يفيد بورود بلاغ من مستشفى الشاملة بشبين القناطر، باستقبال جثتى عريس وعروسة لقيا مصرعهما لاستنشاقهما غاز أول أكسيد الكربون من سخان المياه أثناء استحمامهما.

وعلى الفور انتقلت قوة من المباحث بالمركز لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص "إبراهيم س ع"، 22 سنة، عامل، وزوجته "رقية ع م"، 19 سنة، ربة منزل، ومقيمان قرية أبوالمعاطى دائرة المركز، متوفيان على إثر استنشاقهما غاز أول أكسيد الكربون، المتسرب من سخان المياه، أثناء استحمامهما بحمام الشقة فى يوم الصباحية لليلة الزفاف.

وبسؤال أهلية المتوفيين والد المتوفى، ووالدة المتوفية، مقيمان ذات الناحية، أقروا أنه أثناء قيام الأسرة بالاطمئنان على المتوفيان فى يوم الصباحية، وبالطرق على الباب لم يستجيبا، فقاموا بكسر باب الشقة والدخول إليها، واكتشافهم وفاة المجنى عليهما داخل دورة المياه حال قيامهما بالاستحمام، وحدث تسرب لغاز السخان وقيامهما باستنشاق الغاز ما أدى إلى وفاتهما.

وجرى نقل الجثتين لمستشفى الشاملة بشبين القناطر، إلى أنه تم التأكد من وفاتهما على الفور، وتحرر المحضر رقم 10407 لسنة 2021 إدراى مركز شرطة شبين القناطر، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بتشريح جثتى المتوفيين والتصريح بالدفن عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة.

مركز شرطة محافظة القليوبية غاز اول اكسيد الكربون شبين القناطر الصفة التشريحية لقيا مصرعهما محضر بالواقعة

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وائل لطفي

فى ذكر المثقف المحبط

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