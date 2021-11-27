السبت 27 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

استكمال محاكمة المتحرش بفتاة وسط البلد.. غدًا

تحرش
تحرش

تستكمل، غدا الأحد، المحكمة المختصة المنعقدة بمجمع محاكم الجلاء، محاكمة شاب تحرش وتعدى بالضرب على فتاة بوسط البلد.

وكشفت أجهزة الأمن عن ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بشأن تعرض فتاة للتحرش والتعدي من قِبل أحد الأشخاص بمنطقة وسط البلد بالقاهرة.

 رصدت المتابعة الأمنية تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" لإحدى الفتيات بشأن تعرضها للتحرش والتعدي عليها بالضرب من قِبل أحد الأشخاص بمنطقة وسط البلد بالقاهرة.

وبالفحص تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحديد الفتاة "طالبة - مقيمة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول"، مصابة بخدوش وسحجات وكدمات.‏

عقوبة التحرش

ويذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قد قام بالتصديق على عدد من القوانين، نشرتها الجريدة الرسمية، بعد موافقة مجلس النواب، القانون رقم 141 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، والخاصة بتشديد العقوبات على التحرش الجنسى.

وشمل التعديل بالمادة 306 مكررًا "ب"، بأن جريمة التحرش أصبحت جناية عقوبتها السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، وكان قانون العقوبات السابق، وطبقًا للمادة 306 مكررًا "ب" قبل التعديل كان يعتبر جريمة التحرش الجنسى جنحة، ويعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 20 ألف جنيه.

الأجهزة الأمنية التحرش الجنسي مديرية امن القاهرة محكمة الجلاء موقع التواصل الاجتماعي عقوبة التحرش

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