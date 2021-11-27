السبت 27 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

إيديكس 2021.. التراس يكشف عن أول مركز لصيانة الطائرات الهليكوبتر فى الشرق الأوسط

إيديكس 2021
إيديكس 2021

كشف الفريق عبدالمنعم التراس رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، عن افتتاح أول مركز لصيانة للطائرات الهليكوبتر فى الشرق الأوسط،  يمكنه “عمرة” 16 طائرة مرة واحدة.
وأضاف التراس في المؤتمر التحضيري لمعرض إيديكس 2021، أن جميع العمالة الفنية فى المركز مصرية كاملة لرفع الكفاءة والصيانة سواء لشركات أو أفراد.
ولفت إلى أن المشاركة ستشمل امتلاك القدرة فى مجال صناعة الإلكترونيات للقيادة والسيطرة الآلية ببرامج مصرية 100%، وأنه ولأول مرة منظومة لإدارة حركة الملاحة الجوية للسيطرة الجوية بتصميم وتصنيع مصري.

رئيس التحرير

وائل لطفي

فى ذكر المثقف المحبط

الأكثر قراءة

وقف الطيران المباشر مع جنوب إفريقيا.. وتشديد الإجراءات للقادمين من 7 دول

بلاغ جديد للنائب العام ضد مها أحمد يطالب بإحالتها لمستشفى الأمراض العقلية

حقيقة مفاوضات أمير مرتضى مع فرجانى ساسى

مفاجأة جديدة في انتخابات الأهلي بعد فوز الخطيب وقائمته

الصحة: مسحة كورونا قادرة على اكتشاف «أوميكرون»

الصحة: نناشد المواطنين حماية أنفسهم من المتحور الجديد «أوميكرون»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

أصل «الخناقة»

ماجد حبته

مدارس الصندوق السيادى

مؤمن المحمدي

المنتمى

حسين دعسة

«حانوكا» هرتزوغ.. انتفاضة فلسطينية من الخليل!

د.كريمة الحفناوى

اليوم العالمى لمكافحة العنف ضد المرأة

عفاف السيد

كلما رفعنا رءوسنا داس «شيخ» على أعناقنا

محمد نجم

السياحة المصرية تدفع معدل الاقتصاد لأسرع معدل نمو فى 20 عامًا

سمر عادل

الكوميسا.. أى بيئة اقتصادية تطمح إليها؟

صور

عرض فيلم «بنات عبدالرحمن» بمهرجان القاهرة السينمائي

نجوم الفن يضيئون ليالي «القاهرة السينمائي»

إطلالات الفنانين على «رد كاربت» مهرجان القاهرة السينمائى

محطة تل أبيب

المزيد

تحذيرات فلسطينية من زيارة الرئيس الإسرائيلي للحرم الإبراهيمي غدًا

وزير فلسطيني: مصر كانت وستظل دائمًا الأولى في الدفاع عن حقوقهم

«شمعة الحانوكا».. غضب «زيارة الحرم الإبراهيمى» يلاحق رئيس إسرائيل