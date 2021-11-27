إيديكس 2021.. التراس يكشف عن أول مركز لصيانة الطائرات الهليكوبتر فى الشرق الأوسط

كشف الفريق عبدالمنعم التراس رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، عن افتتاح أول مركز لصيانة للطائرات الهليكوبتر فى الشرق الأوسط، يمكنه “عمرة” 16 طائرة مرة واحدة.

وأضاف التراس في المؤتمر التحضيري لمعرض إيديكس 2021، أن جميع العمالة الفنية فى المركز مصرية كاملة لرفع الكفاءة والصيانة سواء لشركات أو أفراد.

ولفت إلى أن المشاركة ستشمل امتلاك القدرة فى مجال صناعة الإلكترونيات للقيادة والسيطرة الآلية ببرامج مصرية 100%، وأنه ولأول مرة منظومة لإدارة حركة الملاحة الجوية للسيطرة الجوية بتصميم وتصنيع مصري.