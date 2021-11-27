السبت 27 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

«شكرًا يا صاحبي».. الكدواني وعبدالعزيز فى مشهد أثار رواد السوشيال ميديا

كريم عبد العزيز
كريم عبد العزيز

مشهد جمع الفنانين ماجد الكدواني وكريم عبد العزيز فى أولى فاعليات مهرجان القاهرة السينمائي رقم 43، الذي انطلق بالأمس، بدار الأوبرا المصرية، أثار اهتمام وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعى"فيس بوك".

نظرات الحب والامتنان التي شاهدها الجميع فى عيون ماجد الكدواني وهو ينظر إلى كريم عبد العزيز كانت محل اهتمام الجمهور والمتابعين وصارت حديث رواد  مواقع التواصل الاجتماعي.

أعمال جمعت النجمين
علاقة صداقة قوية ومشاركات سينمائية جمعت بين النجمين وأمتعت الجمهور، من أبرزها: "حرامية في كي جي تو" عام 2001 تأليف بلال فضل، وإخراج ساندرا نشأت، ثم فيلم "حرامية في تايلاند" عام 2003، تأليف نبيل أمين، وإخراج سندرا نشأت.

كما شارك الاثنان في فيلم "نادي الرجال السري" من تأليف أيمن وتار، وإخراج خالد الحلفاوي، وفيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، بالإضافة إلى مشاركتهما معًا في مسلسل "الاختيار" الجزء الثاني.
كريم يشكر الكدواني
نظرات الفخر والاعتزاز ظهرت على وجه ماجد الكدواني أثناء تسلم كريم عبد العزيز جائزة فاتن حمامة للتميز  خلال افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، وبعد انتهاء الحفل علق الفنان كريم عبد العزيز على ذلك المشهد، من خلال نشره صورة تجمعه بالكدواني، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلًا: "الصاحب الجدع والسند رزق، شكرا ياصاحبي".

وعلى الفور تداول رواد السوشيال ميديا هذا المشهد على نطاق واسع معتبرين أن هذا المشهد يبرز علاقة الصداقة الحقيقية بين الفنان كريم عبد العزيز والفنان ماجد الكدواني .

الفن ليلى علوي مهرجان فيلم الرجال جمهور السينمائي

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فى ذكر المثقف المحبط

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