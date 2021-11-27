«التضامن»: 366487 مستفيد من الضمان الاجتماعي خلال نوفمبر

أكد تقرير صادر عن وزارة التضامن الاجتماعي، أن عدد المستفيدين من الضمان الاجتماعي، بلغ 366 ألفا 487 خلال نوفمبر الجاري مقابل 367 ألفا و12 شخصا، أكتوبر الماضي.

وأضاف التقرير الذي حصلت عليه "الدستور"، أن الضمان الاجتماعي هو مساعدات شهرية ودعم نقدي غير مشروط يتم تكاملها مع برنامجي الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة"، ويتم حالياً مراجعة قانون الضمان بعد دمج جميع أنواع الدعم النقدي ووضع معايير جديدة للقبول والإقصاء، والتي تقرها لجنة تنقية بيانات الضمان التي تم تشكيلها بقرار وزاري تم صدوره في يونيو 2017.

إجراءات الحصول على معاش الضمان

إقرار من صاحب الشأن بعدم وجود أقارب ملزمين بالنفقة عليه.

إقرار من صاحب الشأن بعدم وجود مصدر دخل للأسرة أو إقرار بقيمة الدخل إن وجد.

مستند لإثبات الشخصية، بطاقة شخصية.

شهادة وفاة الزوج أو مستخرج رسمي منها أو مستند رسمي يثبت وفاة الزوج.

إقرار من صاحبة الشأن بأنها لم تتزوج بعد وفاة زوجها، ويعتمد من رئيس الوحدة الاجتماعية المختصة.

مستند رسمي يثبت أن سن الأرملة يقل عن 65 سنة أو شهادة طبية تثبت ذلك إذا تعذر تقديم المستند.

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه يتم معايير التحقق لضبط عمليات الاستحقاق والاستبعاد للأسر غير المستحقة للدعم، وتم تطويرها بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية للتحقق من بيانات المستفيدين والمتقدمين الجدد بدورية شهرية وذلك من خلال قواعد البيانات القومية الموحدة تحت إدارة الهيئة.

وفى سياق متصل، أكدت وزارة التضامن، أنه للحصول على الدعم النقدي “تكافل وكرامة” لابد من توافر 3 شروط لاستمراره، الأول خاص بالتعليم وهو ما يلزم حضور الابناء بنسبة 80% من ايام الدراسة، والثاني زيارة الأم والأطفال للوحدة الصحية مرة كل ٣ اشهر، اما الشرط الثالث والذي اتخذته الوزارة منذ فترة هو عدم تزويج الفتيات اقل من 18 عاما، وذلك حماية الفتاة المصرية من التداعيات الصحية والاجتماعية للزواج المبكر على الأم الصغيرة وعلى أطفالها مما يهدد صحتهم وسلامتهم ومما يهدد استقرار الأسرة بشكل عام.