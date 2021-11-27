السبت 27 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

عالم

الخارجية تضيء مبناها احتفالًا بإطلاق اليوم الدولي للبحر المتوسط (صور)

مبنى وزارة الخارجية
مبنى وزارة الخارجية

أضاءت وزارة الخارجية مبناها، منذ قليل، احتفالًا بإطلاق اليوم الدولي للبحر المتوسط.

وقال السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية: "استعدادًا ليوم المتوسط الذي سيتم إطلاقه غدًا ٢٨ نوفمبر، وزارة الخارجية تضيء مقرها بأحرف MED Day".

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مبنى وزارة الخارجية

ويعد يوم 28 نوفمبر يومًا دوليًا للبحر الأبيض المتوسط وفق إعلان الدول الأعضاء في الاتحاد من أجل المتوسط، ذلك في نوفمبر عام 2020.

ويتم الاحتفال به من قبل كل الدول الأعضاء في الاتحاد من أجل تعزيز هوية متوسطية مشتركة والتبادلات بين الثقافات.

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مبنى وزارة الخارجية

وجاء الإعلان عقب المنتدى الإقليمي الخامس لوزارء خارجية الدول الأعضاء بالاتحاد من أجل المتوسط، العام الماضي، تحت عنوان «25 عامًا: بناء متوسطي أقوى»، بمشاركة مصر.

البحر وزارة الخارجية البحر المتوسط اليوم الدولي اليوم الدولي للبحر المتوسط أحمد حافظ مصر

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