ليبيا.. المفوضية العليا تمدد فترة استلام بطاقة الناخب حتى 1 ديسمبر

أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، اليوم السبت، تمديد فترة استلام بطاقة الناخب، إلى 1 ديسمبر 2021م، وهي البطاقة اللازمة للتصويت في الانتخابات المقرر عقدها في 24 من الشهر المقبل سواء الرئاسية أو البرلمانية.

وأوضحت المفوضية في بيانها أن هذا التمديد جاء نظرا للإقبال المتزايد على استلام البطاقة من قبل الناخبين، الذي تجاوز عدد (2 مليون بطاقة)، وتقديراً للظروف التي واجهت بعض الناخبين وحالت دون إمكانية حضورهم لمراكز التوزيع.

بيان مفوضية الانتخابات في ليبيا

ودعا البيان الصادر عن المفوضية كل المواطنين والمواطنات الذين سجلوا بسجل الناخبين ممن لم يستلموا بطاقاتهم، إلى اغتنام هذه الفرصة والإسراع باستلام بطاقاتهم التي من خلالها يقررون رؤيتهم لمستقبل البلاد.

وكان عبدالباسط النفاتي رئيس قسم التدريب بمفوضية الانتخابات في ليبيا، قال في وقت سابق اليوم إن المرحلة الأولى خاصة بتدريب موظفي الاقتراع لانتخابات رئيس الدولة “الجولة الأولى” المستهدفون بالتدريب اليوم بلغت 51 من موظفي مكتب الإدارة الانتخابية التابعة للمفوضية.

تدريب موظفي المفوضية

وأضاف: "خلال الجولات التدريبة القادمة سيتم تدريب حوالى 40.000 موظف"، مشيرا إلى أن هذه الدورة تأتي في إطار إستعدادات المفوضية لتنفيذ الإستحقاق الانتخابي المقرر في 24 ديسمبر.

إجرءات الطعن

ونشرت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في وقت سابق القرار 79/2021م بشأن استبعاد مترشحين لانتخاب رئيس الدولة، والقرار 80/2021م بشأن إعتماد القائمة الأولية لمترشحي الانتخابات الرئاسية، بتاريخ 24 نوفمبر2021 م، بحيث تفتح المواعيد المقررة قانونا لبدء مرحلة الطعون الانتخابية، والاعتراضات وفقا لجدول محدد.

وبشان الطعون الانتخابية ترفع الطعون بحسب المفوضية ضد المترشحين من كل ذي مصلحة في غضون 72ساعة من نشر قوائم المرشحين أمام لجان الطعون الإبتدائية التي يقع في دائرتها الموطن المختار للمطعون ضده، كما ترفع الطعون المتعلقة بعملية الإقتراع وإعلان النتائج من كل ذي مصلحة في غضون 48 ساعة من نشر النتائج الأولية أمام لجان الطعون الإبتدائية التي يقع في دائرتها الموطن المختار للمطعون ضده.

وإلى جانب ذلك ترفع الطعون المتعلقة بإجراءات المفوضية وقرارتها من كل ذي مصلحة في غضون 48 ساعة من نشر النتائج الأولية أمام لجان الطعون الإبتدائية التي يقع في دائرتها الموطن المختار للمطعون ضده .

وبشأن الاعتراضات تتم آلية الفصل في إعتراضات المترشحين خلال 48 ساعة من تاريخ نشر القوائم الأولية.