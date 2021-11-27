الجزائر: نسبة المشاركة فى الانتخابات بلغت نحو 13% حتى الآن

أعلن رئيس السلطة المستقلة للانتخابات في الجزائر، أن نسبة المشاركة في الانتخابات المحلية المبكرة بلغت نحو 13% حتي الآن.

وقال محمد شرفي رئيس السلطة المستقلة للانتخابات، في مؤتمر صحفي، إن نسبة المشاركة بلغت في انتخابات المجالس البلدية إلى 13.30%.

بينما بلغت نسبة التصويت في انتخابات المجالس الولائية في كامل البلاد إلى 12.70 % ممن لهم حق التصويت في جدوال الناخبين.

وسجلت 3 محافظات جنوبي البلاد أكبر نسب مشاركة على رأسها محافظة عين قزام الحدودية مع مالي التي وصلت إلى 38.15% ثم تندوف بـ26.98% وبني عباس بـ26.52%.

في المقابل، كانت العاصمة الجزائرية ضمن المحافظات التي سجل بها أدنى نسبة مشاركة بلغت 6.34% ومحافظتي تيزيوزو بـ6.65% وبجاية بـ6.21% وهما المحافظتان الواقعتان بمنطقة القبائل الأمازيغية المعروفة منذ عقود بمقاطعتها للانتخابات.

وفي وقت سابق، أكد الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، السبت، أن الهدف من تجديد مؤسسات الدولة عبر الانتخابات هو "التخلص من ديمقراطية العصابة".

وعقب الإدلاء بصوته الانتخابي في الجزائر العاصمة، أجرى تبون مؤتمرا صحفياً نوه خلاله بأن بلاده "تتجه لاستقرار اقتصادي وترسخ ديمقراطية لن تكون مجرد شعار".

ولفت الرئيس الجزائري إلى أن الرسالة الوحيدة التي تحملها آخر محطة في التعديلات التي باشرها منذ توليه الحكم هي "بناء دولة عصرية وقوية اقتصادياً واجتماعياً بسواعد أبنائها".

وتوقع الرئيس الجزائري "مشاركة قوية" في الانتخابات المحلية، مرجعاً ذلك إلى "أنها تهم المواطن مباشرة".

وعن تصريحاته السابقة التي قال فيها إن "نسبة المشاركة لا تهم"، أكد تبون أنه "تم تأويلها".

وأشار إلى أن الهدف الحقيقي هو "البحث عن مؤسسات شرعية لا غبار عليها بدون تزوير ووصلنا إلى هذه النتيجة ولا يمكن لأي كان أن يقول إن هناك تغييرا للنتائج".

وفي رده على سؤال متعلق باستمرار دعوات بعض الشخصيات المعارضة لـ"مرحلة انتقالية" و"تهديد أطراف بالعنف"، توعد تبون إياهم بـ"قانون صارم".