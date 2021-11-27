السبت 27 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الحماية المدنية تسيطر على حريق مصنع حلويات بمركز بلبيس

حريق مصنع حلويات
حريق مصنع حلويات بمركز بلبيس

نجحت، اليوم السبت، قوات الحماية المدنية في إخماد حريق هائل بمصنع حلويات ببلبيس، إثر انفجار أسطوانة غاز، ما نتج عنه إصابة عاملين بإغماء.

وكان قد تلقى اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، بلاغًا بنشوب حريق بمصنع حلويات بالمنطقة الصناعية الثالثه ببلبيس، فانتقلت على الفور قوات الحماية المدنية بإشراف مديرها اللواء محمد العادلي، حيث تمكنت من محاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المصانع الملاصقة وإخمادها.

وتوصلت التحريات الأولية التي أشرف عليها اللواء عمر رءوف مدير المباحث الجنائية إلى أن سبب الحريق هو انفجار أسطوانة غاز بالمصنع، ونتج عن الحريق إصابة عاملين بإغماء، وتم إسعافهما بمكان الحريق.

تم إخطار النيابة التي تولت التحقيق بإشراف المستشار محمد الجمل المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، وتقررانتداب المعمل الجنائي لمعاينة موقع الحريق وتحديد سببه وتكثيف تحريات المباحث حول الواقعة للتأكد عما إذا كان هناك شبهه جنائية من عدمه.

 

كيفية الوقاية من الحرائق

يذكر أن هناك عددًا من القواعد يجب اتباعها للحماية من مخاطر الحرائق، كالتالي:

1- التأكد من تعليمات التشغيل الخاصة بكل جهاز كهربائى قبل تشغيله

2- قطع التيار الكهربائى عند قيامك بأعمال منزلية كغسيل الجدران والأسقف والأرضيات

3- صيانة جميع الأسلاك الكهربائية بشكل دورى

4- التأكد من أن كل الأسلاك الكهربائية الداخلية والخارجية مدخلة فى الأنابيب المعزولة

5- لا تقم بتشغيل أى مصدر كهربائى فى حالة الاشتباه فى وجود تسرب غاز

6- تجتب تشغيل أكثر من جهاز على مشترك واحد

7- لا تضع الأثاث فوق الأسلاك الكهربائية أو أسفل السجاد أو الموكيت

8- لا توصل أى جهاز كهربائى بمصدر واحد للتيار

9- تجنب وضع الأجهزة الكهربائية بجوار السوائل

10- الوقاية من تشغيل الأجهزة الكهربائية ساعات طويلة مثل التكييفات والمراوح التى ينجم عنها الحرائق

11- عدم استخدام الأدوات الكهربية الرخيصة "الصينى" أو الماركات المستحدثة وغير الصالحة للاستخدام

12- عدم استبدال وسيلة القطع والوصل «الحماية» عند ملاحظة خروج شرر منها أثناء العمل ويجب مراجعة الأحمال الكهربائية

مدير أمن الشرقية المباحث الجنائية المنطقة الصناعية الخارجي أسطوانة غاز قوات الحماية المدنية انتداب المعمل الجنائي مصنع حلوى

رئيس التحرير

وائل لطفي

مسرح لكل قرية

الأكثر قراءة

حقيقة مفاوضات أمير مرتضى مع فرجانى ساسى

وقف الطيران المباشر مع جنوب إفريقيا.. وتشديد الإجراءات للقادمين من 7 دول

بلاغ جديد للنائب العام ضد مها أحمد يطالب بإحالتها لمستشفى الأمراض العقلية

طائرة خاصة لنقل بعثة المنتخب المصري إلى قطر

أب يضرب طفلته حتى الموت بالإسماعيلية

بعد موافقة «الصحة».. هل تصبح «الجرعة الثالثة» دورية لهذه الفئات؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

المنتمى

حسين دعسة

«حانوكا» هرتزوغ.. انتفاضة فلسطينية من الخليل!

د.كريمة الحفناوى

اليوم العالمى لمكافحة العنف ضد المرأة

عفاف السيد

كلما رفعنا رءوسنا داس «شيخ» على أعناقنا

محمد نجم

السياحة المصرية تدفع معدل الاقتصاد لأسرع معدل نمو فى 20 عامًا

سمر عادل

الكوميسا.. أى بيئة اقتصادية تطمح إليها؟

صفاء النجار

الوجود الغائب

ماجد حبته

طريق الآلهة والجمهورية الثانية

صور

إطلالات الفنانين على «رد كاربت» مهرجان القاهرة السينمائى

طريق الكباش

مصر تبهر العالم.. حفل افتتاح طريق الكباش فى صور

محطة تل أبيب

المزيد

«شمعة الحانوكا».. غضب «زيارة الحرم الإبراهيمى» يلاحق رئيس إسرائيل

منظمة التحرير الفلسطينية: هجوم استيطانى إسرائيلى غير مسبوق فى القدس

فلسطين: بناء وحدات استيطانية جديدة بالخليل تعميق للاستيطان بالضفة