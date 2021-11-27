الحماية المدنية تسيطر على حريق مصنع حلويات بمركز بلبيس

نجحت، اليوم السبت، قوات الحماية المدنية في إخماد حريق هائل بمصنع حلويات ببلبيس، إثر انفجار أسطوانة غاز، ما نتج عنه إصابة عاملين بإغماء.

وكان قد تلقى اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، بلاغًا بنشوب حريق بمصنع حلويات بالمنطقة الصناعية الثالثه ببلبيس، فانتقلت على الفور قوات الحماية المدنية بإشراف مديرها اللواء محمد العادلي، حيث تمكنت من محاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المصانع الملاصقة وإخمادها.

وتوصلت التحريات الأولية التي أشرف عليها اللواء عمر رءوف مدير المباحث الجنائية إلى أن سبب الحريق هو انفجار أسطوانة غاز بالمصنع، ونتج عن الحريق إصابة عاملين بإغماء، وتم إسعافهما بمكان الحريق.

تم إخطار النيابة التي تولت التحقيق بإشراف المستشار محمد الجمل المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، وتقررانتداب المعمل الجنائي لمعاينة موقع الحريق وتحديد سببه وتكثيف تحريات المباحث حول الواقعة للتأكد عما إذا كان هناك شبهه جنائية من عدمه.

كيفية الوقاية من الحرائق

يذكر أن هناك عددًا من القواعد يجب اتباعها للحماية من مخاطر الحرائق، كالتالي:

1- التأكد من تعليمات التشغيل الخاصة بكل جهاز كهربائى قبل تشغيله

2- قطع التيار الكهربائى عند قيامك بأعمال منزلية كغسيل الجدران والأسقف والأرضيات

3- صيانة جميع الأسلاك الكهربائية بشكل دورى

4- التأكد من أن كل الأسلاك الكهربائية الداخلية والخارجية مدخلة فى الأنابيب المعزولة

5- لا تقم بتشغيل أى مصدر كهربائى فى حالة الاشتباه فى وجود تسرب غاز

6- تجتب تشغيل أكثر من جهاز على مشترك واحد

7- لا تضع الأثاث فوق الأسلاك الكهربائية أو أسفل السجاد أو الموكيت

8- لا توصل أى جهاز كهربائى بمصدر واحد للتيار

9- تجنب وضع الأجهزة الكهربائية بجوار السوائل

10- الوقاية من تشغيل الأجهزة الكهربائية ساعات طويلة مثل التكييفات والمراوح التى ينجم عنها الحرائق

11- عدم استخدام الأدوات الكهربية الرخيصة "الصينى" أو الماركات المستحدثة وغير الصالحة للاستخدام

12- عدم استبدال وسيلة القطع والوصل «الحماية» عند ملاحظة خروج شرر منها أثناء العمل ويجب مراجعة الأحمال الكهربائية