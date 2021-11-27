جبالي: الدولة عززت المواطنة المصرية بمبادرة «حياة كريمة»

خلال كلمته أمام الاتحاد البرلماني الدولي

ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، اليوم السبت، كلمة حول موضوع المناقشة العامة للجمعية بشأن التحديات المُعاصرة التي تواجه الديموقراطية: التغلب على الانقسامات وبناء المجتمع.

ويشارك رئيس البرلمان على رأس وفد برلماني رفيع المستوى في أعمال الجمعية العامة الـ143 للاتحاد البرلماني الدولي، المُنعقدة في العاصمة الإسبانية مدريد.

وفي بداية كلمته، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أن القيم الديمقراطية لطالما مثلت ضمانة جادة لمشاركة الشعوب في صنع واتخاذ القرار وترسيخ الأمن والاستقرار المُجتمعي، ترسيخًا لمبادئ الحكم الرشيد، مشيرًا إلى أن هناك شروخًا عميقة أصابت جسد الديمقراطية، كما حاول البعض قولبة الديمقراطية، ووضعها في أطر جامدة، ساعيًا لفرضها على المجتمعات بدون النظر إلى الخصوصية الثقافية والمُجتمعية لهذه المُجتمعات، الأمر الذي أفقد الديمقراطية بريقها ومصداقيتها كوسيلة ناجعة لتعزيز التماسك الداخلي للمجتمعات.

واستعرض رئيس مجلس النواب الرؤية الوطنية التي صاغتها الدولة المصرية، في إطار معالجتها التصحيحية لتعزيز الديمقراطية، والتي ترتكز على تعزيز المواطنة والمساواة بين كل أطياف المُجتمع.

كما أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب على أن الدولة المصرية حرصت على الاهتمام الخاص بالربط بين تحقيق التنمية وتعزيز الديمقراطية، عبر تمكين الفئات الأولى بالرعاية من حقوقهم الأساسية، من خلال المبادرات الوطنية مثل مبادرة حياة كريمة، مؤكدًا على أن الدولة المصرية لم تتخلَّ عن التزامها بالمسار الديمقراطي حتى في ظل تفشي جائحة كورونا بإجرائها انتخابات مجلسي النواب والشيوخ العام الماضي وسط إجراءات احترازية شديدة الدقة.

وفي ختام كلمته، دعا الدكتور حنفي جبالي البرلمانيين إلى تبادل الرؤى حيال سبل معالجة أوجه القصور التي تواجه المنظومة الديمقراطية، بكل أبعادها، بما يكفل وضع مقاربات برلمانية شاملة تضمن مسايرة الديمقراطية للتحديات النوعية التي تواجهها.