السبت 27 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

النيابة تطلب تحريات المباحث في حريق مصنع المنشية بالإسكندرية

حريق
حريق

طلبت، اليوم السبت، نيابة المنشية بالإسكندرية، سرعة إجراء تحريات المباحث حول نشوب حريق فى مخزن كرتون، دون إصابات، وندب الأدلة الجنائية لمعاينة الحريق، وسؤال شهود العيان حول الواقعة.

تلقى اللواء محمود أبوعمره، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور تبلغ لقسم شرطة المنشية، يفيد بورود بلاغ بوجود حريق فى شارع حمام الورشة بالإسكندرية تابع لقسم شرطة المنشية، على الفور انتقل ضباط مباحث القسم وقوات الحماية المدنية إلى مكان الحريق، وبالمعاينة والفحص تبين أن الحريق فى مخزن الكرتون وتمت السيطرة عليه دون إصابات، وتحرر المحضر بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

وكانت سيطرت الحماية المدنية بالإسكندرية على حريق نشب فى مخزن كرتون، الجمعة، دون إصابات.

تفاصيل الواقعة

البداية كانت بتلقى قسم شرطة المنشية بلاغًا بوجود حريق فى شارع حمام الورشة بالإسكندرية تابع لقسم شرطة المنشية، وتم إبلاغ الحماية المدنية والدفع بسيارتها، وبالمعاينة تبين أن الحريق فى مخزن الكرتون.

ونجحت القوات في  السيطرة علي الحريق وإخماده دون إصابات، وتحرر محضر بالواقعة.

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وائل لطفي

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