نهضة معمارية وإنشائية بمطار الأقصر تزامنًا مع زيادة الحركة السياحية

كشفت مصادر مطعلة بالشركة المصرية للمطارات، أن مطار الأقصر الدولي أصبح أحد أهم المطارات السياحية التي تعمل بمنظومة الطيران المدني خلال الآونة الأخيرة، في ظل التطورات الإنشائية الهائلة التي تشهدها صالات المطار، فضلا عن زيادة معدلات التشغيل الجوية والركابية مختلفة الجنسيات تزامنا مع بداية الفصل الشتوي، بالإضافة إلى إشادة جميع الوفود العربية والأجنبية التي شاركت في حفل افتتاح طريق الكباش السياحي الخميس الماضي بحضور كبار المسئولين بالدولة المصرية.

وأضافت المصادر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن مطار الأقصر الدولي يشهد حاليا نهضة انشائية ومعمارية تتوافق مع كبريات المطارات العالمية، في ظل اهتمام مسئولي وزارة الطيران المدني بقيادة الطيار محمد منار عنبه وزير الطيران المدني ونائبه اللواء طيار اركان حرب منتصر مناع ميهوب، على ضرورة تطوير شبكة المطارات التابعة لوزارة الطيران، في ظل التوقعات بزيادة معدلات التشغيل الجوية والركابية خلال الفترة المستقبلية، بما يخدم المشروعات القومية التى تنفذها الدولة المصرية .

وأشارت المصادر، إلى أن مسئولي مطار الأقصر الدولي بقيادة اللواء طيار أركان حرب هشام فريد مدير المطار، قامت خلال الآونة الأخيرة بمجهودات كبيرة للغاية، لسرعة الانتهاء من عمليات التطوير والإنشاء بكافة صالات المطار، لاستقبال الحركة الجوية والركابية المختلفة الدولية والداخلية، حيث شهد المطار عمليات تطوير البنية التحتية وصيانة بعض المنشآت الحيوية ،ومن بينها رفع كفاءة الحقل الجوى ومنظومة سيور الحقائب ومحطة الصرف الصحى ومحطة المياة الرئيسية وتركيب شبكة انترنت لاسلكية WIFI ، وكذا تطوير البنية التحتية لشبكة المعلومات بالتعاون مع شركة تكنولوجيا المعلومات Avit إحدى شركات وزارة الطيران المدنى والتابعة للشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية.

وتابعت المصادر، أنه تم الانتهاء من أعمال الصيانة لسقف الصالات وإحلال خط تغذية مياه الشرب وبعض المشروعات الأخرى.

وأكدت المصادر، أن مطار الأقصر الدولي سيشهد خلال الفترة المقبلة وصول العديد من الرحلات الجوية السياحية القادمة من مختلف الدول الأوروبية لأول مرة، في ظل التجهيزات الهائلة والإمكانيات الضخمة التي يتميز بها المطار خلال الفترة الراهنة، مشددا على تطبيق جميع الاجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية على كافة الرحلات الجوية الدولية والداخلية والترانزيت الوافدة الى المطار، وفقا لتوصيات الاتحاد الدولي للنقل الجوي "الاياتا" ومنظمة الصحة العالمية لضمان سلامة المسافرين واطقم الطائرات والعاملين بالمطارات في ظل الظروف الصحية الصعبة التي ما زالت تسطير على جميع دول العالم.