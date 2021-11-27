السبت 27 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«صرف الإسكندرية»: ارتفاع مناسيب المصارف أثرت على تصريف مياه الأمطار

مؤتمر الصرف الصحي
مؤتمر الصرف الصحي بالإسكندرية

قال اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، إن الشركة لم تتوانى عن التعامل مع جميع البلاغات التي وردت من المرور والنجدة والمحافظة والمواطنين، طوال فترة عمل النوة، وقد تلاحظ خلال النوات ارتفاع مناسيب المصارف، مما أثر على تصريف مياه الصرف الصحي والأمطار.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، الذي عقده رئيس شركة الصرف الصحي، السبت، المنعقد بمحطة التنقية الشرقية بالإسكندرية، للإعلان عن تداعيات نوة المكنسة، واستعدادات الصرف الصحي للنوة القادمة.

أضاف أن طريقة حساب كميات الأمطار التي تستقبلها منظومة الصرف الصحي بالإسكندرية تم اعتمادها من كلية الهندسة- جامعة الإسكندرية، طبقاً للمعادلة الواردة بالكود المصري لأسس تصميم نظم الصرف الصحي، لافتًا إلى أن الطاقة التصميمية لمنظومة الصرف الصحي 7.1 مليون م3 /يوم، تصل الطاقة الاستيعابية إلى 15.2 مليون م3 /يوم، تشغل التصرفات الآدمية الجافة منها 51.1 مليون م3 /يوم بنسبـة نحو 70%)، وعند سقوط الأمطار تقوم منظومة الصرف الصحي باستيعاب نسبة 30 % المتبقية من الإشغال الأقصى للمنظومة بواقـع نحو 635 ألف م3 /يوم، يتمثل في إستيعاب كثافة سقوط أمطار قصوى حوالي 9.8 مم/يوم.

أوضح أن بيانات كمية الأمطار الزائدة عن طاقة منظومة الصرف الصحي، تأخرت في التصريف وتسببت في تجمعات المياه وكانت كالتالي: (يوم الجمعة ١٩نوفمبر 4,422,235 م٣/يوم، السبت ٢٠ نوفمبر، 19,352,950 م٣/يوم، الاثنين 22 نوفمبر 967,740 م٣/يوم).

أشار إلى أنه تم نشر جميع سيارات وبدالات الشركة في المناطق المحتمل تجمع مياه الأمطار بها، اعتبارًا من الثلاثاء 16 نوفمبر، وحتى الثلاثاء الموافق 23 نوفمبر ، وعلى مدار 24 ساعة، وتم إستيعاب كمية الأمطار خلال الثلاثة أيام الأولى من النوة بنشر سيارات ومعدات التعامل مع الأمطار على مستوى المحافظة، وظهرت تجمعات الأمطار بمعظم أنحاء الإسكندرية نتيجة إمتلاء المنظومة بالكامل.

الصرف الصحي بالإسكندرية النوات تداعيات نوة المكنسة كميات الأمطار التعامل مع الأمطار

رئيس التحرير

وائل لطفي

مسرح لكل قرية

الأكثر قراءة

حقيقة مفاوضات أمير مرتضى مع فرجانى ساسى

وقف الطيران المباشر مع جنوب إفريقيا.. وتشديد الإجراءات للقادمين من 7 دول

بلاغ جديد للنائب العام ضد مها أحمد يطالب بإحالتها لمستشفى الأمراض العقلية

بعد موافقة «الصحة».. هل تصبح «الجرعة الثالثة» دورية لهذه الفئات؟

أب يضرب طفلته حتى الموت بالإسماعيلية

محمود الخطيب رئيسًا للنادى الأهلى.. والمستقلون يغادرون النادى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

المنتمى

حسين دعسة

«حانوكا» هرتزوغ.. انتفاضة فلسطينية من الخليل!

د.كريمة الحفناوى

اليوم العالمى لمكافحة العنف ضد المرأة

عفاف السيد

كلما رفعنا رءوسنا داس «شيخ» على أعناقنا

محمد نجم

السياحة المصرية تدفع معدل الاقتصاد لأسرع معدل نمو فى 20 عامًا

سمر عادل

الكوميسا.. أى بيئة اقتصادية تطمح إليها؟

صفاء النجار

الوجود الغائب

ماجد حبته

طريق الآلهة والجمهورية الثانية

صور

إطلالات الفنانين على «رد كاربت» مهرجان القاهرة السينمائى

طريق الكباش

مصر تبهر العالم.. حفل افتتاح طريق الكباش فى صور

محطة تل أبيب

المزيد

«شمعة الحانوكا».. غضب «زيارة الحرم الإبراهيمى» يلاحق رئيس إسرائيل

منظمة التحرير الفلسطينية: هجوم استيطانى إسرائيلى غير مسبوق فى القدس

فلسطين: بناء وحدات استيطانية جديدة بالخليل تعميق للاستيطان بالضفة