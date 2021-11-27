«صرف الإسكندرية»: ارتفاع مناسيب المصارف أثرت على تصريف مياه الأمطار

قال اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، إن الشركة لم تتوانى عن التعامل مع جميع البلاغات التي وردت من المرور والنجدة والمحافظة والمواطنين، طوال فترة عمل النوة، وقد تلاحظ خلال النوات ارتفاع مناسيب المصارف، مما أثر على تصريف مياه الصرف الصحي والأمطار.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، الذي عقده رئيس شركة الصرف الصحي، السبت، المنعقد بمحطة التنقية الشرقية بالإسكندرية، للإعلان عن تداعيات نوة المكنسة، واستعدادات الصرف الصحي للنوة القادمة.

أضاف أن طريقة حساب كميات الأمطار التي تستقبلها منظومة الصرف الصحي بالإسكندرية تم اعتمادها من كلية الهندسة- جامعة الإسكندرية، طبقاً للمعادلة الواردة بالكود المصري لأسس تصميم نظم الصرف الصحي، لافتًا إلى أن الطاقة التصميمية لمنظومة الصرف الصحي 7.1 مليون م3 /يوم، تصل الطاقة الاستيعابية إلى 15.2 مليون م3 /يوم، تشغل التصرفات الآدمية الجافة منها 51.1 مليون م3 /يوم بنسبـة نحو 70%)، وعند سقوط الأمطار تقوم منظومة الصرف الصحي باستيعاب نسبة 30 % المتبقية من الإشغال الأقصى للمنظومة بواقـع نحو 635 ألف م3 /يوم، يتمثل في إستيعاب كثافة سقوط أمطار قصوى حوالي 9.8 مم/يوم.

أوضح أن بيانات كمية الأمطار الزائدة عن طاقة منظومة الصرف الصحي، تأخرت في التصريف وتسببت في تجمعات المياه وكانت كالتالي: (يوم الجمعة ١٩نوفمبر 4,422,235 م٣/يوم، السبت ٢٠ نوفمبر، 19,352,950 م٣/يوم، الاثنين 22 نوفمبر 967,740 م٣/يوم).

أشار إلى أنه تم نشر جميع سيارات وبدالات الشركة في المناطق المحتمل تجمع مياه الأمطار بها، اعتبارًا من الثلاثاء 16 نوفمبر، وحتى الثلاثاء الموافق 23 نوفمبر ، وعلى مدار 24 ساعة، وتم إستيعاب كمية الأمطار خلال الثلاثة أيام الأولى من النوة بنشر سيارات ومعدات التعامل مع الأمطار على مستوى المحافظة، وظهرت تجمعات الأمطار بمعظم أنحاء الإسكندرية نتيجة إمتلاء المنظومة بالكامل.