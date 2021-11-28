«الأتوبيس الترددي».. سلاح الحكومة الجديد للخلاص من الكثافات المرورية

أعلنت وزارة النقل أنه بداية من يناير 2022، سيمنع الميكروباص من السير على الطريق الدائري، مع إزالة المواقف العشوائية، وذلك في إطار خطة التنمية الشاملة التي تشهدها مختلف مدن وعواصم الجمهورية.

وتعمل الحكومة على تعميم استخدام الأتوبيس الترددي كوسيلة نقل رئيسية بدلًا عن الميكروباص الذي سيعمل في أوقات محددة، ومن المقرر إنشاء 20 محطة انتظار بطول الطريق الدائري لاستقلال الأتوبيسات الترددية منها.

ومن جانبه، أوضح اللواء حسام الدين مصطفي، رئيس هيئة الطرق والكباري، أنه بنهاية هذا العام، سيتم منع سير الميكروباص على الطريق الدائري، لافتًا إلى أن الأتوبيس الترددي سيكون بديلًا له، وسيكون له محطات عند التقاطعات الرئيسية.

وأضاف رئيس الطرق والكباري، أن الهدف من هذا القرار هو الحد من الكثافات المرورية وما يتسببه الميكروباص من حوادث السير، مشيرًا إلى أنه يجرى توسعة الطريق الدائري بدايةً الأوتوستراد إلى المريوطية.

وبحسب هيئة الطرق والكباري، فإن عدد السيارات التي تتردد على الدائري من الاوتوستراد إلى المريوطية تصل إلى 213 ألف سيارة في اليوم، ويجرى العمل على توسيع الطريق ليصل من 4 حارات إلى 7 حارات في كل اتجاه عقب الانتهاء من أعمال التطوير، عدا كوبري المنيب يصبح 8 حارات بكل اتجاه.

ما هو الأتوبيس الترددي؟

الأتوبيس الترددي هو نظام نقل جماعي ينتشر في قارات أوروبا والأمريكتين، ويمثل مخرجًا من مأزق التكدس والزحام في الطرق والشوارع، يتيح أوقات السفر القصيرة، حيث إن ممرات الحافلات الحصرية والخطوط الحافلات وحق الطريق عند التقاطعات وأوقات التواجد القصيرة في المحطات تجعل أوقات السفر جذابة.

ويُعرف الأتوبيس الترددي في الدول الأوروبية بالـ "BRT"، إذ يعمل في مسارات محددة ومخصصة له وتعد تلك هي الميزة الأهم لهذا النظام؛ نظرًا لما يوفره من إمكانية التحرك بسرعة عبر المدينة حيث تكون له مسارات مخصصة، ولا توجد بها عوائق كما أنه نظام نقل ذكي صديق للبيئة.

الدكتور حمدي عرفة، أستاذ وخبير الإدارة المحلية، أوضح أن الأتوبيس الترددي هو أحد الحلول التي من شأنها أن تقضي على الزحام والحوادث المرورية، وهو بالفعل منفذ في أكثر من دولة أوروبية.

وأضاف أستاذ الإدارة المحلية، أن هذا النوع من الأتوبيس له مسار وطريق محدد يسير عليه دون الخروج منه، وأيضًا له محطات معينة يقف عندها، منعًا للحوادث المرورية التي يتسبب فيها سيارات الميكروباص.

بدأ الأتوبيس الترددي عام 1974

يذكر أن النظام الأول الخدمة في مدينة كوريتيبا بالبرازيل عام 1974، ومنذ ذلك الوقت تمتعت Bus Rapid Transit بنجاح متزايد في جميع أنحاء العالم بالنسبة إلى BRT.

حسب إحصائية للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، نشرت في 2018، فإن عدد المركبات المرخصة على مستوى الجمهورية بلغ نحو 10 مليون و881 آلف و630 مركبة، وفي الأعوام السابقة.