الصحة التونسية تعلن عن شروط جديدة لقبول الوافدين عبر المعابر الحدودية

أعلنت وزارة الصحة التونسية، اليوم السبت، عن شروط جديدة لقبول الوافدين عبر المعابر الحدودية اعتبارًا من يوم الأربعاء المقبل، أهمها ضرورة إظهار شهادة تثبت استكمال التلقيح أو جواز التلقيح ضد فيروس كورونا، على جميع الوافدين الأجانب غير المقيمين الذين تتجاوز أعمارهم 18 سنة.



وأوضحت الوزارة، في بيان لها حول شروط قبول الوافدين إلى تونس، أن هذا الإجراء يأتي بالتزامن مع تطور الوضع الوبائي العالمي المتعلق بجائحة كورونا، وارتفاع عدد الحالات الإيجابية والوفيات ببعض الدول وظهور سلالة متحورة جديدة، معلنة عن ضرورة إظهار الوافدين الذين تتجاوز أعمارهم سنتين لشهادة تثبت النتيجة السلبية لاختبار "بي سي آر"، على ألا يتجاوز تاريخ إجراء الاختبار 48 ساعة عند التسجيل للسفر.



وشددت الوزارة على ضرورة الحجر الصحي لمدة 10 أيام بأحد المراكز المعدة لهذا الغرض، وذلك لجميع الوافدين التونسيين والأجانب المقيمين بتونس الذين لم يستكملوا التلقيح، مشيرة إلى إجراء اختبار سريع للكشف عن فيروس كورونا بصفة عشوائية أو آلية حسب تقييم المخاطر حال الوصول إلى الأراضي التونسية، وفي حالة إيجابية الاختبار السريع يتم توجيه الوافد المعني للإقامة بأحد مراكز العزل الصحي لحاملي الفيروس، ويتكفل المعني بالأمر غير الملقح بمصاريف إقامته.



وأوضحت: بالنسبة للوافدين بغرض العلاج أنه إضافة للإجراءات السابقة، يجب الحصول على ترخيص مسبق من قبل المصالح المختصة بوزارة الصحة التونسية، مؤكدة أن جميع الوافدين إلى تونس من الخارج مطالبون بالالتزام بهذه الإجراءات، وأن كل مخالف تطبق عليه العقوبات وفقًا للتراتيب والنصوص القانونية الجاري بها العمل.