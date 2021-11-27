محافظ مطروح يتفقد منفذ توزيع المياه بقريتى جلالة وسيدى شبيب بالضبعة

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم السبت، منفذ توزيع المياه بقريتى جلالة وسيدى شبيب بالضبعة للاطمئنان على وصول المياه للمواطنين، وذلك في إطار المتابعة المستمرة والجولات الميدانية للاطمئنان على الخدمات المقدمة للمواطنين.

ووجه محافظ مطروح بمراجعة تيسير اجراءات توزيع المياه وفق إيصالات حجز المياه، والوقوف على أسباب تراكمات إيصالات المياه وحل مشاكل المواطنين.

محافظ مطروح يتفقد منفذ توزيع المياه

كما وجه محافظ مطروح لرئيس شركة المياه بسرعة إنشاء فتحة ماسوره أخرى بغراب سيدي شبيب بجوار الحالية للقضاء على قوائم الانتظار وزيادة عدد عربات شركة المياه وتوفير مزيد من مصادر ضخ المياه للمواطنين، مشيرًا إلى المتابعة والرقابة المستمرة لإعطاء الأولوية لضخ المياه للمواطنين ثم لباقي الجهات الأخرى.

محافظ مطروح يتفقد منفذ توزيع المياه

وكان عقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، في 18 نوفمبر 2021، اجتماع لقاء خدمة المواطنين بحضور العميد حاتم السبع السكرتير المساعد ورجاء سالم مدير المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين ورؤساء المدن والشركات ومديري المديريات والإدارات المعنية بالمحافظة حرصًا على التواصل الدائم مع المواطنين وتلبية مطالبهم والاستماع لمشاكلهم وسرعة حلها بحضور كل الجهات المختصة.

محافظ مطروح يتفقد منفذ توزيع المياه

واستعرضت مدير خدمة المواطنين جهود المحافظة فى المساهمة وتقديم مساعدات إنسانية ومالية كإجراء عمليات جراحية وأدوية وتكاليف زواج وغيرها لغير القادرين من أبناء المحافظة بأكثر من 7,6 مليون جنيه، وذلك لعدد 11206 مستفيدين والاستجابة لعدد الطلبات والشكاوى الواردة على بوابات الشكاوى ووسائل التواصل الاجتماعى بمجلس الوزراء والتنمية المحلية وصفحة المركز لعدد 47264 شكوى وطلب من إجمالى 47467 بنسبة 99%.

محافظ مطروح يتفقد منفذ توزيع المياه

ووافق محافظ مطروح خلال اللقاء على صرف إعانات ومساعدات شهرية لعدد 6 حالات، والموافقة لعدد ٤ حالات نقل وندب لبعض الموظفين، وذلك لمراعاة الظروف الصحية والاجتماعية لهم موجهًا بإزالة بعض الأسوار بمنطقة الخروبة، وذلك مراعاة لحرم الطريق وعدم التعدى عليه للتيسير على المواطنين فى الوصول إلى منازلهم.