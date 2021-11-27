«موديرنا»: تطوير جرعة معززة لمتحور كورونا الجديد «أوميكرون»

أعلنت شركة الأدوية الأمريكية "موديرنا"، أنها ستطور جرعة معززة ضد المتغير الجديد من فيروس كورونا "أوميكرون".

وذكرت شركة موديرنا- وفقًا لموقع "ميديكال إكسبريس"- أنها تعمل على 3 استراتيجيات لمواجهة التهديد الجديد، بما في ذلك جرعة أقوى من لقاحها الحالي.

وقال ستيفان بانسيل، الرئيس التنفيذي للشركة: "إن الطفرات في متغير أوميكرون مثيرة للقلق.. علينا أن نتحرك بأسرع ما يمكن لتنفيذ استراتيجيتنا للتعامل مع هذا المتغير".

من جانبها، استنكرت حكومة جنوب إفريقيا اليوم السبت، ما وصفته بالـ"العقاب" الذي تتلقاه من دول العالم لرصدها واكتشافها سلالة أوميكرون من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، مشددة على أن "التميز العلمي ينبغي الاحتفاء به وليس عقابه".

وقال وزير العلاقات الدولية ناليدي باندور- في بيانٍ، نقلته وكالة الأنباء الرسمية لجنوب إفريقيا- إن دول العالم سارعت لفرض حظر سفر من دول جنوب القارة الإفريقية، مضيفًا أنه "رغم احترامنا لحق هذه الدول باتخاذ الإجراءات الاحترازية الضرورية لحماية شعوبها، نحتاج أن نتذكر أن (مواجهة) الجائحة يحتاج إلى التعاون ومشاركة الخبرات".

وأوضح باندور: "قلقنا الرئيسي هو ما تتسبب فيه تلك القيود من ضرر للعائلات وصناعة السفر والسياحة وقطاع الأعمال"، مضيفًا أن جنوب إفريقيا بدأت بالفعل في التشاور مع البلدان التي حظرت السفر منها وإليها في محاولة لإقناعهم بإعادة دراسة قراراتهم.