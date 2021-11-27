ألمانيا تؤجل افتتاح معرض الخضر والفاكهة الدولي إلى أبريل 2022 بسبب كورونا

قررت هيئة معرض الخضر والفاكهة الدولي بألمانيا، تأجيل المعرض التجاري الرائد لتجارة الفاكهة العالمية- والذي كان من المقررة إقامته فبراير المقبل- إلى الفترة من 5 إلى 7 أبريل 2022.

وذكرت الهيئة- في بيانٍ- أن الوضع يزداد سوءًا حاليًا في العديد من الدول الأوروبية نتيجة الموجة الرابعة لكورونا، مضيفة أن المعرض يتطلع إلى استقبال عارضين من أكثر من 80 دولة.

فيما حذر وزير الدولة الألماني للشئون الاجتماعية في ولاية "هيسن" كاي كلوز اليوم السبت، من أن سلالة أوميكرون لفيروس كورونا المستجد من المرجح جدًا أن تكون وصلت ألمانيا بالفعل، حيث تم اكتشاف طفرات مماثلة للسلالة في مسافر عائد من جنوب إفريقيا.

وأوضح كلوز- حسب ما نقلته صحيفة "الجارديان" البريطانية- أنه "ليلة أمس الجمعة تم العثور على تحورات مماثلة لسلالة أوميكرون في مسافر عائد من جنوب إفريقيا"، مضيفًا أنه لم يتم بعد إجراء تسلسل كامل للسلالة، لكن السلطات الصحية كان لديها "شكوك كبيرة" من أن هذا المسافر التقط السلالة الجديدة.

وأشار إلى أنه تم عزل المسافر في منزله، لافتًا إلى أنه إذا تم تأكيد إصابته بسلالة أوميكرون فإنه سيكون أول حالة في ألمانيا، ناصحًا القادمين من الخارج "إذا كنت عائدًا من جنوب القارة الإفريقية خلال الأسبوع الماضي، حدّ من تواصلك مع الآخرين وحلل باختبار كورونا".