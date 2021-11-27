السبت 27 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

علاج الإدمان يوضح أعراض تعاطي المخدرات

الإدمان
الإدمان

أكد صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، أن هناك عدد من الأعراض يتم الحكم من خلالها في إدمان الشخص سواء كان ابن أو أب أو غيرهم وهى:-

- الإهمال المتزايد لأى اهتمامات أو متع فى الحياة باستثناء المخدر.

- الانتظام على التعاطى على الرغم من التبعات الضارة للتعاطى.

- زيادة الجرعات (الانتقال التدريجى من القليل للكثير) للوصول للأثر المطلوب (عمل الدماغ).

- الرغبة أو الإحساس القهرى بضرورة التعاطى.

 -عند التوقف عن التعاطى يشكو الشخص من بعض المتاعب الجسمية والنفسية ، فيستخدم الشخص القليل من المادة ليقلل من هذه المتاعب.

وأكد صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إن محافظة القاهرة جاءت في المرتبة الأولى طبقًا لأكثر المكالمات الواردة للخط الساخن، حيث تصل نسبة الاتصالات 33.68%، يليها محافظة الجيزة بنسبة 12.33%، ويرجع ذلك إلى ارتفاع التعداد السكاني وسهولة الاتصال والقرب المكاني للمستشفيات المتعاونة مع الخط الساخن لراغبي العلاج.

وعن وسيلة التعارف على الخط الساخن لعلاج الإدمان، أشار الصندوق الى أنها هي الإنترنت، من خلال مجهودات التوعوية عبر الصفحة الرسمية للصندوق والتفاعل المباشر مع الزائرين واستقبال بعض الحالات الراغبة للعلاج وأخبار الصندوق  يليه التليفزيون بسبب الحملات الإعلامية وكذلك من خلال الأصدقاء.

وأوضح الصندوق، ان من أهم السلوكيات المترتبة على الإدمان:-

1-إدمان المخدرات
2-إدمان الجنس
3-إدمان مواقع التواصل الاجتماعى
4-إدمان العمل
5-إدمان الطعام
6-إدمان القمار
7- إدمان النيكوتين (التدخين).

واوضح أن العوامل الدافعة للتعاطي وفقا لنتائج الخط الساخن جاءت في المقدمة، أصدقاء السوء وحب استطلاع ومشاكل اسري والتفكك الأسرى ووهم علاج المشاكل الصحية وكذلك توهم زيادة القدرة الجنسية، أيضا توهم البحث عن المتعة، كما جاءت العوامل الدافعة للعلاج ضياع الصحة ومشاكل أسرية والخوف على الأبناء ووفاة أحد الأقارب وعدم القدرة المادية ومشاكل في العمل وضغوط الأهل والتعرض لحادث بسبب المخدرات.

محافظة الجيزة محافظة القاهرة التواصل الاجتماعي التضامن الاجتماعي الادمان الحياة مواقع التواصل الاجتماعي

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وائل لطفي

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