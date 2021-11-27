تطهير وتنظيف غرف الصرف الصحي لمواجهة موسم سقوط الأمطار بمغاغة بالمنيا

استعدادا لسقوط الأمطار أو حدوث سيول قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة شمال محافظة المنيا بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بتطهير وتنظيف جميع غرف الصرف الصحي بجميع أحياء المدينة لتكون جاهزة لاستقبال مياه الأمطار في حالة سقوطها.

تطهير وتنظيف غرف الصرف الصحي لأستقبال الأمطار بمغاغة

قال صابر حجازي مساعد رئيس مركز ومدينة مغاغة أن حي بحرى المدينة قام بأعمال تطهير وتنظيف غرف الصرف الصحي بالحي وذلك بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمغاغه وذلك بتواجد مسئولي حي بحرى المدينة على أن يستمر تطهير وتنظيف غرف الصرف الصحي بجميع أحياء المدينة وذلك استعداداً لمواجهة سقوط الأمطار ولضمان عدم انسداد هذه الغرف مما يعطل حركة المارة مشيرا إلي أن ذلك يأتي تنفيذا لتعليمات محمد السيد ليله رئيس مركز ومدينة مغاغة بتكثيف الاستعدادات اللازمة لمواجهة موسم سقوط الأمطار.

تطهير وتنظيف غرف الصرف الصحي لأستقبال الأمطار بمغاغة

من جانبه ، أكد محمد السيد ليلة رئيس مركز ومدينة مغاغة أن هذه الأعمال تأتي تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا لرؤساء الوحدات المحلية بجميع المراكز، بإعداد خطة تفصيلية لتمركز المعدات، بالإضافة لإجراء أعمال الصيانة الدورية لكافة المعدات والتأكد من مدى جاهزيتها وصلاحيتها الفنية لمواجهة أي تداعيات للسيول لتسهيل عملية إدارة الازمة موجها كافة الوحدات المحلية والقروية بإجراء أعمال الصيانة الدورية لأعمدة الانارة وإمكانية وضع طبقة عزل، حرصا على سلامة وأمن المواطنين حيال سقوط أمطار.

تطهير وتنظيف غرف الصرف الصحي لأستقبال الأمطار بمغاغة

وأضاف رئيس المركز والمدينة أن المحافظ شدد علي رؤساء الوحدات المحلية والمديريات المعنية بالمتابعة المستمرة للاماكن التي يتوقع حدوث اية ظروف مفاجئة بها من أمطار وسيول والتأكد من مدى جاهزية المراكز والمدن والاستعداد حال وقوع أحداث طارئة من تجهيزات خاصة بمراكز الإغاثة والإيواء العاجل مع الالتزام الكامل بتنفيذ ومتابعة الإجراءات الاحترازية والوقائية الواجب اتباعها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وذلك حفاظا على صحتهم وسلامتهم.