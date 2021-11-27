الإمارات: تقديم 15 ألف جرعة جديدة من لقاح كورونا

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم السبت، تقديم 15.863 جرعة من لقاح "كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 21.817.895 جرعة، وأن معدل توزيع اللقاح 220.60 جرعة لكل 100 شخص.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) أن ذلك يأتي تماشيًا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح (كوفيد-19) وسعيًا للوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس كوفيد-19.

وأعلنت الإمارات، أنها أعطت على الأقل جرعة واحدة من اللقاح ضد فيروس كورونا لجميع السكان فيها، بحسب أرقام صادرة عن وزارة الصحة.

وقررت سلطات الإمارات تعليق دخول المسافرين القادمين من 7 دول إفريقية، بينها جمهورية جنوب إفريقيا، في ظل مخاوف من السلالة الجديدة لفيروس كورونا (أوميكرون) المكتشفة مؤخرا في جنوب إفريقيا.