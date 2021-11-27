حياة كريمة بالمنوفية تنظم قافلة طبية وبيطرية بقرية شما في أشمون

أناب اليوم السيد الأستاذ سامي سرور رئيس مركز ومدينة أشمون الدكتور نادر أبوعامر رئيس الوحدة المحلية بشما لحضور القافلة الطبية البيطرية التي نظمتها جامعة السادات اليوم بقرية شما ضمن المبادرة الرئاسية حياه كريمة، وذلك بحضور الدكتور أحمد بيومي رئيس الجامعة، والدكتور خالد محمد جعفر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والسادة عمداء كلية الطب البشري، والطب البيطري، وعدد كبير من السادة عمداء وأساتذة الكليات المختلفة بجامعة السادات، وأعضاء القافلة من أطقم الأطباء والتمريض بمديرية الصحة والإدارة الصحية بأشمون وجامعة السادات، وفريق من طلاب الجامعة، وأهالي قرية شما والقري المجاورة، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية ورجال الصحافة والإعلام بمركز أشمون.

وضمت القافلة تخصصات طبية متنوعة "الباطنة، الأطفال، الرمد، الجلدية، الجراحة، طب الأسرة، الأنف والأذن والحنجرة، الصدر، العظام ، أمراض نفسية وعصبية، الكبد والجهاز الهضمي"، بالإضافة إلى عمل التحاليل اللازمة والأشعة وتقديم العلاج للحالات بالمجان، كما تم تنظيم قافلة بيطرية لتحصين الحيوانات أمام مجمع المصالح الحكومية بشما، وخلال القافلة أيضًا فقد تم تنظيم ندوات تثقيفية وتوعوية للمواطنين المترددين علي القافلة بالموضوعات التي تخص أمور الحياة اليومية كالتطعيمات والرضاعة الطبيعية وتنظيم الأسرة وأورام الثدي والنظافة الشخصية ومكافحة التدخين وختان الإناث والكورونا وكيفية الوقاية منها، وكذا ندوة للمزارعين والفلاحين من أهالي القرية عن كل الأمور التي تخص الزراعة والنباتات وعمل التوعية اللازمة لهم.

من جانبة أشاد سرور بتنظيم مثل هذه القوافل المتكاملة للمبادرة الرئاسية حياه كريمة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوفير الرعاية الطبية والصحية لهم للحد من آلامهم ومعاناتهم والاهتمام بهم في شتي المجالات داخل قري الريف المصري.

في إطار المبادرة الرئاسية حياه كريمة للاهتمام بالمواطن المصري في شتي المجالات داخل القري الريفية وتوفير الرعاية المتكاملة له للحد من آلامهم ومعاناتهم وتوفير سبل الراحة له.