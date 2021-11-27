إيطاليا تشكل فريق عمل على متغير كورونا

أعلنت إيطاليا اليوم السبت، تشكيل فريق عمل بشأن نوع من فيروس كورونا الجديد الأكثر ضراوة والذي اكتشف في جنوب إفريقيا.

وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية، أن مستشفى "سبالانزاني" الأولى للأمراض المعدية في إيطاليا، شكلت فريق عمل بشأن نوع جديد من كورونا، مشيرة إلى أنها ستجري قريبًا مكالمة دولية مع خبراء من المعهد الوطني للأمراض المعدية لمناقشة البيانات والتدابير التي يجب اعتمادها.

من جانبه، قال مدير المستشفى الإيطالي فرانشيسكو فايا، إن فريق العمل هو الاستجابة الفورية للقلق الذي ينشأ بين المواطنين فيما يتعلق بهذا المتحور.

وأوضح وكيل وزارة الصحة الإيطالي بييرباولو سيليري، أن المتغير الجديد لا يوجد في إيطاليا بعد، لكن يجب أن تكون السلطات في حالة تأهب بشأنه.