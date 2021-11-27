الانتهاء من تنفيذ 50% من مشروع المكتبة الإقليمية بقنا

تابع اللواء أشرف الداودى محافظ قنا ، تنفيذ الأعمال الإنشائية التي يجرى تنفيذها بالمكتبة الإقليمية بطريق مجمع المواقف بمدينة قنا والتي تتكون من 5 طوابق بتكلفة إجمالية تبلغ 60 مليون جنيه، وذلك للاطمئنان على سير العمل ومعدلات التنفيذ طبقًا للجدول الزمني المحدد ، مشيرا إلي أن المكتبة سوف تخدم المواطنين من كافة الأعمار بهدف نشر الثقافة والمعرفة وتحقيقاً لخطة التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأوضح محافظ قنا أنه يجرى تنفيذ المبنى الرئيسى من المكتبة على مساحة 800 متر مربع من إجمالى مساحة 4000 متر مربع المخصصة لإنشاء المكتبة الإقليمية، والتي بلغت نسبة التنفيذ بها 50% ،موجها بالانتهاء من الأعمال الإنشائية فى المواعيد المحددة.

وأضاف الداودي أن المكتبة ستتيح لأبناء المحافظة الخدمات الثقافية والعلمية وتوفير الفرصة للشباب لاستثمار أوقات فراغهم بشكل ايجابى وابعادهم عن الأفكار المتطرفة والهدامة من خلال رفع الوعى الثقافى لديهم ، حيث ستضم ( مكتبة رقمية – نادى لتكنولوجيا المعلومات – برامج تدريبية للكوادر الفنية – قاعات حاسب آلي).

وكان قد أعلن اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، عن البدء فى ذبح دفعة جديدة من الدواجن بواقع 50 ألف دجاجة تم تربيتها في عنابر التسمين بمشروعات الأمن الغذائى بمنطقة المعنا ، موضحا أنه سوف يتم طرح الدواجن ومنتجاتها بمنافذ المحافظة المنتشرة بكافة مراكز ومدن المحافظة ، بأسعار مخفضة وتنافسية عن مثيلتها في السوق المحلي .

وأشار محافظ قنا إلى أن المنتجات تشمل ( دواجن مجمدة وطازجة ، فيليه ) ، وذلك فى إطار حرص المحافظة على توفير غذاء صحى وآمن للمواطنين .

وأكد الداودى أن المحافظة تحرص على استمرار دورة الإنتاج ، حيث يتم شراء كتاكيت صغيرة تمهيدا لتربيتها وتسمينها عقب إنتهاء كل دورة تربية ، لضمان ضخ منتجات اللحوم البيضاء إلى السوق المحلي بما يسهم في الحد من ارتفاع الأسعار .