الأكاديمية الوطنية للعلوم فى ألمانيا توصى بفرض قيود فورية على الاختلاط

أوصت الأكاديمية الوطنية للعلوم في ألمانيا "ليوبولدينا"، بفرض قيود فورية وشاملة على الاختلاط الاجتماعي في ضوء الارتفاع الحاد في عدد المصابين بكورونا.

وذكرت الأكاديمية في بيانٍ نشر اليوم السبت: "من منظور الطب وعلم الأوبئة، سيكون من الفعَّال بصورة مباشرة تقليص الاختلاط الاجتماعي بشكل كبير لبضعة أسابيع بداية من مطلع الأسبوع المقبل".

وأضافت: "نظرًا لتناقص المناعة، يجب تطبيق هذه الإجراءات مؤقتًا أيضًا على الأشخاص الذين تم تطعيمهم والذين تعافوا من كورونا"، موصية هؤلاء بتلقي جرعات تعزيزية ضد كورونا الآن.

كما أكدت الأكاديمية، ضرورة تعزيز حملة التطعيم بشكل كبير وتطبيق التطعيم الإلزامي على مراحل، مشيرة إلى أنه إلى جانب التطعيمات الأولى والثانية، يجب أن يصل مجموع التطعيمات الثالثة إلى نحو 30 مليون تطعيم بحلول عيد الميلاد (الكريسماس).

وفي إشارة إلى الأطفال والمراهقين، أوصت الأكاديمية بتبكير عطلات الكريسماس وإخضاعهم لاختبارات كورونا دورية ثلاث مرات على الأقل في الأسبوع، مؤكدة ضرورة أن يرتدي المدرسون والطلاب من جميع الصفوف الكمامات طول فترة وجودهم في المدارس.

وكتبت في البيان: "يجب تجنب تعليق الحضور الإلزامي والصفوف المتناوبة في المدارس وكذلك إغلاق مراكز الرعاية النهارية قدر الإمكان".