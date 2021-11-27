السبت 27 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

دبلوماسية أمريكية تزور جواتيمالا لدعم جهود مكافحة الهجرة غير الشرعية

وزير الخارجية الأمريكية
وزير الخارجية الأمريكية

تتوجه القائمة بأعمال مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل "أوزرا زيا"، غدًا الأحد، لزيارة جواتيمالا وأنتيجوا وبربودا في الفترة من 28 نوفمبر، حتى الأول من ديسمبر.
وأوضحت وزارة الخارجية الأمريكية- في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني، اليوم السبت- أن "زيا" تمثل حكومة الولايات المتحدة في الاجتماع السنوي للإطار الإقليمي الشامل للحماية والحلول وتفتتح مركز موارد الهجرة الذي سيوفر خدمات الحماية والإحالات للمهاجرين المستضعفين، موضحة أنها ستلتقي في جواتيمالا قادة الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، إضافة إلى زيارة البرامج التي تمولها الحكومة الأمريكية والتي تعمل على تعزيز الأمن القومي في جواتيمالا والولايات المتحدة.
وتؤكد وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية -من خلال هذه المشاركات- التزام الولايات المتحدة بالعمل مع الشركاء الجواتيماليين لمعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية وتعزيز سيادة القانون وتوفير خدمات الحماية للمهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء المستضعفين.

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