بمشاركة فرق كشافة من 4 محافظات.. مهرجان في حب مصر بكفر الشيخ

نظمت جمعية الكشافة الجوية المصرية، يوم في حب مصر بدسوق، بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ.

جاء ذلك بمشاركة سيد عبدالستار، رئيس مركز ومدينة دسوق، وحضور القائد علاء الدين حمودة، كبير مفوضي الكشافة الجوية، وعبد المنعم الكناني، وكيل مديرية الشباب والرياضة، ومحمد مرسى، مدير إدارة شباب دسوق، والمحاسب احمد سلطان، نائب رئيس المدينة، والقائد رمضان عبد الغنى، والقائد محمد المصري، قائد القطاع، والقائد نهال القصير ، وفرق محافظات مطروح ، والإسكندرية، والبحيرة، وكفر الشيخ، وعدد من قادة الفرق الكشفية وقائد المهرجان.

بدأت الاحتفالية بمسيرة كشفية شارك فيها أشبال وكشافة وجوالة الكشافة الجوية من محافظات مطروح، الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ من مدخل مدينة دسوق شارع الجيش والميدان الإبراهيمي حتى مجلس مدينة دسوق، وانتهت باستقبالهم داخل حديقة الأسرة والطفولة، أعقبها ندوات ثقافية للمشاركين بقاعة الاحتفالات بحديقة الأسرة والطفولة عن فيروس كورونا، وأهم الأعراض وطرق العدوى، وتم تكريم عدد من المسئولين.

ومؤخرًا، نظّم برلمان الشباب نموذج محاكاة لمجلس النواب بمحافظة كفر الشيخ، بحضور النائبة هيام الطباخ، عضو مجلس النواب، ووائل فرج، رئيس مجلس مدينة فوة، بدعوة من مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، وتوجيهات الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، وإشراف عبد المنعم الكنانى، وكيل المديرية للشباب.

وشهدت الجلسة البرلمانية تنفيذ نموذج محاكاة لمجلس النواب بحضور أعضاء برلمان الشباب والطلائع بإدارة شباب فوه بقصر الثقافة، بحضور عدد من التنفيذيين بالمدينة وهم مدير إدارة التربية والتعليم ، مدير إدارة الشؤون الصحية، وممثلا عن مصلحة الكهرباء ونائب رئيس مجلس مدينة فوة، وقدم أعضاء برلمان الشباب والطلائع طلبات الإحاطة للتنفيذيين، ولاقت اهتماما كبيرا منهم والرد على كافة الطلبات، على وعد باستمرار التعاون مع أعضاء برلمان الشباب.

«الطباخ» تثمن دور مديرية الشباب والرياضة

ومن جانبها، ثمّنت النائبة البرلمانية هيام الطباخ، دور مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ بقيادة الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب، والذي وجهت له الشكر على دور المديرية في تنمية مهارات أعضاء البرلمان بمراكز الشباب، ومستوى التدريب المتميز الذي قدمه المدرب أحمد مسعد، وذلك بإشراف محمود الصاوي، مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني.

كما وجهت للأعضاء نصائح هامه حول الاهتمام بالتعلم والتكامل مع المؤسسات التنفيذية من أجل الوصول إلى تحقيق مصالح المواطنين الذي هو المقصد الأول لكل من أعضاء مجلس النواب أو التنفيذيين وبالتالى أعضاء برلمان الشباب الذي هو محاكاة لمجلس النواب.

