السبت 27 نوفمبر 2021
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مصر

تحرير 442 محضرًا لمخابز وأسواق الأسبوع الماضى بالمنيا

محمود يوسف
محمود يوسف

كشف محمود يوسف، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمنيا، عن تقرير المديرية عن الأسبوعي بشأن حالة المخابز البلدية المدعمة والأسواق ومحطات المواد البترولية، تنفيذا لتعليمات وتوجيهات الأستاذ الدكتورعلي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، وتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا.

وجرى المرور على المخابز البلدية المدعمة والأسواق ومحطات المواد البترولية وتم تحرير٤٤٢ محضرًا بياناتها كالآتي: في مجال متابعة المخابز تم تحرير٢٧٥ محضرًا، في مجال الأسواق تم تحرير١٦٥محضرًا.

وجرى تحرير المحاضر والعرض على النيابة العامة واستمرار المرور الدوري المكثف على المخابز والأسواق ومحطات المواد البترولية ومصانع تعبئة الغاز في جميع مراكز المحافظة.

كان قد وجه الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بتكثيف الرقابة على الأسواق والمخابز البلدية، ومتابعة إنتاج الخبز المدعم وصرفه لأصحاب البطاقات التموينية، والتأكد من التزام المخابز بالمواصفات الخاصة بإنتاج الرغيف، وأنه يتم إنتاج الرغيف المدعم بوزن 90 جرامًا، مع مراعاة الشكل والجودة، وإحالة المخالفين إلى جهات التحقيق بشكل فوري.

كما وجه وزير التموين  ‏بتشديد الرقابة على منافذ الصرف التي تصل إلى 38 ألف منفذ، كما أنه أصدر كتابا دوريا للمديريات وجه فيه باتخاذ كل ‏الإجراءات القانونية ضد المتلاعبين بالدعم أو محتكري السلع أو الذين ‏يقومون بتخزينها بهدف التربح أو الذين لا يلتزمون في البيع بموجب ‏الأسعار المحدد بفواتير البيع الضريبية والمعلن عنها بكل وسائل الإعلان ‏والمقررة بالقرار الوزاري رقم 330.

بدون ترخيص المخابز بطاقات التموين التجارة الداخلية وزير التموين محافظ المنيا منتهية الصلاحية المواد البترولية مجهولة المصدر البطاقات التموينية النيابة العامة وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي مصيلحي الرغيف المدعم كتاب دوري محتكري السلع الخبز المدعم مديرية التموين سلع مجهولة المصدر التموين والتجارة دون ترخيص جهات التحقيق التموينية التموين والتجارة الداخلية محمود يوسف المواصفات الخاصة العرض على النيابة مراكز المحافظة

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