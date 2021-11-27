رئيس الصرف الصحى بالإسكندرية يكشف حجم أمطار نوة المكنسة

كشف اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، حجم الأمطار التي تعرضت لها الإسكندرية، خلال نوة المكنسة التي ضربت المدينة الساحلية، مؤكدًا أن المحافظة تعرضت لكميات من الأمطار لم تشهدها من قبل.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقده رئيس شركة الصرف الصحي، اليوم السبت المنعقد بمحطة التنقية الشرقية بالإسكندرية، للإعلان عن تداعيات نوة المكنسة، واستعدادات الصرف الصحي للنوة القادمة.

وأوضح «نافع» أن محافظة الإسكندرية تتعرض لأمطار غزيرة منذ عام 2015، وذلك خلال فصل الخريف وقبل بدء فصل الشتاء الرسمي، لافتًا إلى أن الأمطار تزداد عامًا بعد الآخر.

وأكد أن الأمطار التي تعرضت لها الإسكندرية خلال نوة المكنسة فاقت الطاقة الاستيعابية للصرف الصحي، حيث أن الطاقة الاستعابية للمحافظة هي 2.15 مليون م2، وتستوعب المنظومة خلال الأمطار، نسبة 30% المتبقية من الإشغال الأقصى للمنظومة بواقع حوالي 635 ألف م2 لليوم.

وتابع أن حجم الأمطار في نوة المكنسة تجاوز يوم الجمعة الماضية 5 ملايين متر مكعب، كما أن تجاوز حجم الأمطار يوم السبت 19 مليون متر مكعب، ويوم الأحد تجاوزت 58 ألف متر مكعب، ويوم الإثنين، مليون متر مكعب، وأن متوسط الأمطار خلال فترة النوة تجاوزت 6 ملايين متر مكعب.

وأكد رئيس شركة الصرف الصحي أن رجال منظومة الصرف الصحي بالإسكندرية، يعملون على مدار الساعة، بدءًا من الاستعدادات قبل النوة، وإثنائها، وبعدها ولم يغادر أي فرد موقعه، من العاملين أو المسئولين، فضلا عن عن تواجد سيارات الشفط والبدالات في المناطق الساخنة والأكثر تجمع لتراكمات مياه الأمطار بالمحافظة.

وكانت تعرضت الإسكندرية الأسبوع الماضي لأمطار غزيرة ادت إلى غرق العديد من الشوارع والميادين وأحدثت شلل مروري في كثير من الطرق بسبب كمية مياه الامطار التي تراكمت بالشوارع.