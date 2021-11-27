ياسين التهامى يشدو بأجمل المدائح النبوية على مسرح جامعة مصر.. الإثنين

فى احتفالية خاصة، وأجواء روحانية، يحيى الشيخ ياسين التهامى عميد المنشدين، حفلا كبيرا على مسرح جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، مساء الإثنين المقبل، حيث يقدم الشيخ ياسين التهامى مجموعة من الابتهالات والتواشيح والأناشيد الدينية التي تدعم القيم السامية إلى جانب مجموعة من المدائح النبوية والأشعار الصوفية التي تحث على مكارم الأخلاق، بحضور خالد الطوخى، رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، ونخبة من الشخصيات العامة من عشاق ومحبي الشيخ ياسين التهامى.



يأتى حفل الشيخ ياسين التهامى على مسرح جامعة مصر للعلوم فى إطار الدور التنويرى لجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، حيث يعمل عميد المنشدين على خلق حالة من السمو الوجداني لترتقى المشاعر إلى عنان السماء، خلال إنشاده أبيات الأشعار الصوفية والتراثية وقصائد المديح النبوي والابتهالات، والتى دائما ما يتفاعل معها الحضور.

وتواصل جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تقديم الحفلات الغنائية لكبار نجوم الطرب فى مصر والوطن العربى، حيث استضافت منتصف الشهر الجارى نجم الجيل تامر حسنى فى احتفالية خاصة بمناسبة اليوبيل الفضي ومرور ٢٥ عاما على إنشاء الجامعة، كما يجهز النجم تامر حسنى أيضا لحفل كبير يوم 8 ديسمبر المقبل فى استاد جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، إذ يقدم باقة متنوعة ومختلفة من أشهر أغانيه، حيث يحضر لجمهوره مفاجآت ضخمة خلال الحفل الذى يضم العديد من الفقرات المميزة على المسرح، والذى يتم تجهيزه من الآن لهذا الحدث الضخم، حيث توفر إدارة الجامعة تجربة شاملة تجمع بين الموسيقى والغناء والعروض التفاعلية الرائعة، إذ يتميز تامر حسنى بتقديمه تجربة متنوعة وشاملة على المسرح أشبه ما تكون بالتجارب العالمية.